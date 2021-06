Jeszcze w tym roku zadebiutuje Serial Cleaners – kontynuacja gry Serial Cleaner z 2017 roku. Choć podstawy rozgrywki pozostaną niezmienione, Polacy z Draw Distance postarali się o rozwiązania, które skutecznie urozmaicą rozgrywkę.

Serial Cleaners – sprzątanie miejsc zbrodni na drugą nóżkę

Tytuł Serial Cleaners nie jest przypadkowy. Zamiast jednego będziemy mieli bowiem czterech „sprzątaczy”. Każdy z nich będzie miał swój styl, co znajdzie odwzorowanie w samej rozgrywce. Oczywiście cel zawsze będzie taki sam – wyczyszczenie miejsca zbrodni, ale sposobów na realizację zadania będzie więcej niż w „jedynce”, czyli Serial Cleaner.

Ponownie twórcy przywiązują dużą wagę do klimatu. Znów będziemy mogli się poczuć jak główni bohaterowie serialu lub filmu z lat 90. minionego stulecia. Zresztą w tych czasach też będzie osadzona akcja gry Serial Cleaners, a trafimy konkretnie do Nowego Jorku. Myślisz, że to może by coś dla ciebie? Zatem…

Zobacz najnowszy gameplay trailer Serial Cleaners z E3 2021:

Kiedy premiera Serial Cleaners?

Czyszczenie rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Serial Cleaners zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na liście ewidentnie brakuje nowych konsol, ale twórcy nie wykluczają, że te ostatecznie się na niej pojawią.

Źródło: Guerrilla Collective, Draw Distance