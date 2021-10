Polska potęga w World of Tanks Blitz, czyli 5 nowych, polskich czołgów ciężkich. Kto mógłby zareklamować je lepiej niż Mariusz Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski ambasadorem World of Tanks Blitz

Popularny Pudzian nie jest może kojarzony z grami, ale z siłą czy jak kto woli potęgą już tak. Obecnie jest to zawodnik MMA, a przed laty także 5-krotny mistrz świata Strongman. Jeśli ktoś oglądał zmagania najsilniejszych ludzi na świecie to jest spore prawdopodobieństwo, że było to właśnie w okresie największych sukcesów Mariusza Pudzianowskiego. Co ceni sobie w World of Tanks Blitz?

„Lubię World of Tanks Blitz za różnorodność gry. Jeśli chcę szybkiej zabawy to wybieram czołgi lekkie, które dają mi poczucie szybkości i dynamiczną rozgrywkę. Jeśli mam ochotę na taktykę to wtedy gram niszczycielem czołgów strzelając do wrogów z ukrycia albo idę w czołgi średnie i współpracuję z drużyną. A jeśli chcę poczuć się naprawdę potężnie to wsiadam do ciężkich czołgów, onieśmielających oponentów. Zdecydowanie nowe, ciężkie czołgi z Polski będą moim podstawowym wyborem i mam nadzieję, że zobaczę się z moimi fanami w bitwach World of Tanks Blitz!”

5 nowych, polskich czołgów ciężkich w World of Tanks Blitz

I chociaż nazwisko ambasadora wysuwa się w publikowanej przez producenta wiadomości na pierwszy plan, warto skupić się też na samych nowościach wprowadzanych do gry.

Nowe czołgi mają pozwolić na zróżnicowane podejście do rozgrywki. 40TP Habicha VI poziomu to dobre uszkodzenia i celność, a 45TP Habicha VII poziomu zbliżony do niego, ale jeszcze bardziej opancerzony i lepszy w bliskim kontakcie z wrogiem. Na VIII poziomie 53 TP Markowskiego to z kolei potrójne zagrożenie (dobry pancerz, duże opuszczenie działa i wysoka penetracja), a do tego pojawia się jeszcze Tyszkiewicz IX poziomu i 60TP Lewandowskiego na X poziomie, który ma być najlepszym czołgiem ciężkim w nowej linii.

Warto nadmienić, że omawiane polskie czołgi to także unikatowe zaopatrzenie dostępne tylko dla nich. Dodatkowo wszystkie jednostki mogą używać pocisków wolframowych, ulepszonego prochu czy oleju przekładniowego.

Gracie w World of Tanks Blitz? Podobają się nowe jednostki?

Źródło: Wargaming