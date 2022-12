Wczoraj Mark Zuckerberg bronił przed sędzią chęci zakupu firmy Within i jej aplikacji fitness Supernatural, przeznaczonej do ćwiczeń w VR. Jak twierdzi, jego firma próbuje budować rozwijającą się branżę wirtualnej rzeczywistości, a nie ją zdominować.

Mark Zuckerberg zeznawał przed sądem federalnym w Kalifornii

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o rozpoczęciu się głośnego procesu, mającego uniemożliwić Markowi Zuckerbergowi zakupu firmy Within, właściciela aplikacji do ćwiczeń VR. Federalna Komisja Handlu oskarżyła Metę w lipcu bieżącego roku, że w ten sposób chce sobie utorować drogę do dominacji w metaverse. Poproszono zatem, aby właściciel Facebooka i Instagrama przerwał umowę z Within, jednocześnie zgłaszając do sędziego prośbę o wydanie wstępnego nakazu sądowego.

We wtorek, 20.12, Mark Zuckerberg zeznał w sądzie federalnym w San Jose w Kalifornii, iż zakupienie Within nie było aż tak „krytyczne" dla ambicji Mety. Głównym celem firmy jest raczej zbudowanie narzędzi komunikacyjnych oraz platformy dla aplikacji od różnych programistów. Odnosząc się do aplikacji fitness, powiedział, iż mniej ważne jest to, że posiadamy doświadczenia, niż to, że istnieją. Stwierdził też, iż chętnie zobaczy, jak inne firmy tworzą kluczowe aplikacje produktowe i do gier, aby przyciągnąć masową publiczność do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Meta w najbliższym czasie nie zamknie transakcji

Prawnicy FTC rozpoczęli postępowanie, pytając Marka Zuckerberga o wewnętrzny e-mail z 2015 roku, w którym napisał, że spodziewa się, iż Meta zbuduje „większość aplikacji i usług oprogramowania” dla branży VR. Właściciel Facebooka i Instagrama odpowiedział, że główni właściciele platform zazwyczaj budują najpopularniejsze aplikacje w swojej dziedzinie, jednak nie są one jedynymi dostępnymi w danym serwisie.

Federalna Komisja Handlu próbowała również wykazać, iż Meta planowała konkurować z aplikacjami takimi jak Within, argumentując, że kierownictwo uznało fitness za dobry sposób na rozszerzenie przyciągnięcie do VR-u nowych użytkowników. Wyświetlono rozmowę odbywającą się na WhatsAppie, między dwoma dyrektorami Mety, w którym jeden z nich, Jason Rubin, napisał, że Meta zamierza wejść do segmentu fitness i że mogłaby działać szybciej, jeśli miałaby własną firmę w tej branży.

Ponoć Mark Zuckerberg był świadomy wysłania takiej wiadomości, jednak w sądzie zaprzeczył, iż jakakolwiek rozmowa z Jasonem Rubinem na ten temat miała miejsce.

Meta poinformowała, że nie spodziewa się zamknięcia transakcji Within przed 31 stycznia przyszłego roku lub następnego dnia po orzeczeniu sądu w sprawie wniosku FTC o wydanie nakazu wstępnego.

Źródło: reuters.com