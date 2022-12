W ubiegłym roku Mark Zuckerberg ogłosił rozpoczęcie prac nad metaverse. Choć wiele osób uważa, że technologia ta nie ma przyszłości, właściciel Facebooka nie ma zamiaru sę poddawać.

Nieważne, jakie straty przynosi - metaverse ma być dalej rozwijany

Kilka dni temu Meta podsumowała rok 2022 i zapowiedziała kolejne zmiany na swoich platformach (Facebook, Instagram oraz WhatsApp). Firma bez wątpienia nie miała łatwego roku - w listopadzie zwolniono tysiące pracowników, akcje korporacji spadły, a główny obiekt zainteresowania Marka Zuckerberga, czyli metaverse, był często krytykowany. Cóż, nie ma w tym nic dziwnego, skoro nawet pracownicy Mety nie chcą za bardzo korzystać z jej platformy wirtualnej rzeczywistości. Choć większych sukcesów na tym polu na razie brak, Zuckerberg planuje wydać jeszcze więcej pieniędzy na swoją wizję.

Na blogu Mety pojawił się wpis zatytułowany „Dlaczego wciąż wierzymy w przyszłość”, w którym dyrektor ds. technologii, Andrew Bosworth, przyznał się do trudności finansowych, jednak zapowiedział, że mimo to firma nadal zobowiąże się do przekazywania w 2023 roku około 20% ogólnych kosztów i wydatków firmy do Reality Labs. Dział ten, pracujący nad zestawami VR oraz platformami metaverse, w tym roku odnotował straty na poziomie 9,44 miliarda dolarów.

Nigdy nie myśleliśmy, że będzie to łatwe lub proste, ale ten rok był jeszcze trudniejszy, niż się spodziewaliśmy. Wyzwania gospodarcze na całym świecie, w połączeniu z presją wywieraną na podstawową działalność Meta, wywołały doskonałą burzę sceptycyzmu co do realizowanych przez nas inwestycji.

Meta wciąż wierzy w sukces

Wspomniany już Andrew Bosworth w swoim wpisie pochwalił produkt opracowany przez inżynierów Reality Labs, czyli Meta Quest Pro i podkreślił, że popularność doświadczeń społecznościowych w Quest Store rośnie, co jest dowodem na to, że użytkownicy VR są zainteresowani nowymi rozwiązaniami. Patrząc w przyszłość zapowiedział też, że Meta chce poświęcić więcej czasu na pomocy programistom Horizon Worlds, by platforma osiągnęła sukces w przyszłym roku.

Chociaż będziemy nadal znajdować sposoby na wydajniejszą pracę, w 2023 roku nie zmieni się nasza wizja i długoterminowe wysiłki badawcze, które podejmujemy, aby się tam dostać.

Źródło: tech.facebook.com