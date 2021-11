Studio LKA, znane z gry The Town of Light oraz podejmowania się trudnych tematów podało datę premiery swojej najnowszej gry, która opowiada historię mroczną, głęboką i wielowątkową. Z pewnością jest na co czekać!

Wczoraj, podczas gali Golden Joysticks Awards, poznaliśmy nie tylko laureatów poszczególnych kategorii, ale też dowiedzieliśmy się trochę więcej o zapowiadanych tytułach. Jednym z nich jest Martha is Dead, które początkowo miało ukazać się wyłącznie na PC i Xbox Series X|S. Produkcja trafi jednak także i na inne platformy.

Nowy zwiastun gry

Na wczorajszym wydarzeniu pokazano trailer z gry oraz przedstawiono datę premiery tytułu. Zgodnie z zapowiedziami miał to być rok 2021, jednak niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na ten tytuł. Deweloparzy chcą wykorzystać miesiące, jakie im pozostały do debiutu na ulepszenia.

Martha is Dead to pierwszoosobowy thriller psycholiczny, osadzony we Włoszech i rozgrywający się w 1944 roku. Gra skupia się na temacie straty oraz relacji. Wszystko dzieje się z perspektywy młodej kobiety, która szuka prawdy, jednocześnie skrywając swoje sekrety. W grze nie raz zobaczymy przerażające obrazy wojny, ale też poznamy tajemniczy folklor. Co ciekawe, w rozgrywce pojawi się autentyczna włoska muzyka z epoki.

Kiedy data premiery?

Gra ukaże się 24 lutego 2022 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Co myślicie o tym horrorze? Będzie trzymał w napięciu?

