Chociaż Sony nie zasypuje nas nadmiarem informacji dotyczących PlayStation 5, jakiś czas temu poznaliśmy przynajmniej specyfikację nowej konsoli. Teraz producent przypomina, że trzeba zwracać w niej uwagę przede wszystkim na nowy dysk SSD.

PlayStation 5 ma 100 razy szybszy dysk niż PlayStation 4

Wedle obiegowej opinii prezentacja PlayStation 5 nie była szczególnie porywająca. To zresztą określenie nieco na wyrost, bo wygląd samej konsoli wciąż pozostaje zagadką. Producent zdecydował się ujawnić tylko i aż specyfikację. Początkowo wiele mówiło się o tym, iż PlayStation 5 zapewni programistom moc 10.28 TFLOPS, podczas gdy w przypadku Xbox Series X mowa o 12 TFLOPS. Sony cały czas przekonuje jednak, że różnica nie będzie tu zauważalna, bo nie pokazuje to tego, na co stać nowy dysk SSD.

A to właśnie on ma być w przypadku PlayStation 5 tym elementem, który zrobi największe wrażenie. I będzie zdecydowanie lepszy i względem Xbox Series X i względem obecnej generacji. Podczas ostatniego wystąpienia, Kenichiro Yoshid podkreślał to, co może imponować - PlayStation 5 ma 100 razy szybszy dysk niż PlayStation 4.

„Aby jeszcze bardziej zwiększyć poczucie zanurzenia się w rozgrywce, oczekujemy poprawy nie tylko rozdzielczości, ale także szybkości działania gier. [...] „Dzięki specjalnie zaprojektowanemu szybkiemu dyskowi SSD, planujemy osiągnąć prędkości przetwarzania danych, które są około 100 razy większe niż w przypadku PS4.” - Kenichiro Yoshid, prezydent firmy Sony

Dysk SSD w PlayStation 5 daje wiele korzyści

Oczywistym jest, że tak duże różnice muszą przełożyć się na szereg korzyści. Nas bardziej interesują korzyści nie dla deweloperów (którzy PlayStation 5 chwalą), ale dla graczy. A tutaj już teraz wymienia się ich kilka.

Na tle obecnej generacji, PlayStation 5 ma wyróżniać się grami przynoszącymi nie tylko wyższą rozdzielczością i wyższą liczbą klatek na sekundę, ale też zauważalnie szybszym wczytywaniem się tekstur oraz eliminacją uciążliwych, przedłużających się ekranów ładowania.

PlayStation 5 kiedy prezentacja gier?

Małą próbkę możliwości PlayStation 5 ma nam dawać ostatnia prezentacja Unreal Engine 5, do której wykorzystano właśnie tę konsolę. Gracze, słusznie zresztą, czekają jednak na prezentację gier.

Wedle nieoficjalnych, ale coraz liczniejszych informacji, Sony zaprezentuje gry zmierzające na PlayStation 5 na początku przyszłego miesiąca. Powinny być to gry przygotowywane przez studia podległe Sony, jak i zewnętrznych partnerów. Aby podgrzać atmosferę można dodać, że pojawiają się spekulacje sugerujące, iż jedną z niespodzianek przygotowywanych na premierę omawianej konsoli jest Gran Turismo 7.

Źródło: gamerant

Warto zobaczyć również: