Niektórzy użytkownicy smartfonów iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max informują o bardzo niepokojących zmianach, jakie pojawiają się na ich urządzeniach. Jest jednak nadzieja, że nie chodzi o nic poważnego.

Użytkownicy iPhone'ów raportują zielone ekrany

Na kilku forach internetowych w ostatnich godzinach pojawiło się sporo wpisów od bardzo zaniepokojonych użytkowników smartfonów iPhone. Opisy oraz zdjęcia wyjaśniają, iż wszyscy z nich zauważają niemal identyczne objawy - ekrany zmieniające barwę na zieloną.

Nie jest to efekt, który pojawia się na stałe, ale występujący i ustępujący po pewnym, krótkim czasie. Niektórzy sugerują, iż trzeba powiązać go z trybem ciemnym i Night Shift, inni natomiast dostrzegają go u siebie przy zmniejszaniu poziomu jasności do minimalnego poziomu. Póki co zgłaszają go przede wszystkim posiadacze trzech modeli - iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max. Na mniejszą skalę problem dotyczy jednak także modelu iPhone‌ X.

Zielony ekran w iPhone'ach to najprawdopodobniej błąd oprogramowania

Trudno dziwić się reakcjom użytkowników, ponieważ tego typu widok może przywoływać najgorsze myśli i konieczność skorzystania z serwisu. W tym przypadku najprawdopodobniej skończy się jednak na chwili strachu. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nie jest to problem sprzętowy, ale software'owy, powiązany z Apple iOS w wersjach 13.4.1, 13.5 oraz 13.5.1.

Jeśli sprawdzi się ten optymistyczny w takiej sytuacji scenariusz, Apple powinien rozwiązać wszystko wraz z kolejną aktualizacją systemu. Korzystacie z któregoś z wymienionych smartfonów? Zauważyliście problem u siebie?

