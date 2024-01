Ile internetu zużywa pralka? Pytanie może wydawać się komiczne, ale to rzeczywistość. Nowoczesne pralki coraz częściej korzystają z połączenia z siecią. Problem w tym, że taka funkcja może też być poważnym zagrożeniem.

Nowoczesne pralki korzystają z internetu, co teoretycznie powinno ułatwić życie użytkownikom. Mozna nimi sterować na odległość czy pobierać nowe programy prania. Sprawa jest prosta? No właśnie nie do końca.

Problem w tym, że urządzenia AGD mogą wymieniać ogromne ilości danych. Nowoczesny sprzęt może także stać się elementem narzędzia wykorzystywanego przez hakerów.

Burza wokół pralki

Użytkownik Johnie publikował w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter) ciekawy wykres, który przedstawia ilość przesłanych danych przez pralkę LG. Sporą ilość danych, bo mówimy o 3,66 GB w ciągu dnia.

rozwiń

Temat wywołał spore zamieszanie w sieci, ale wytłumaczenie jest dosyć proste – pralka pobiera nowe programy prania (DLC – Downloadable Laundry Cycles), co teoretycznie ma usprawniać jej funkcjonalność.

Tutaj pojawia się problem. Johnie odkrył, że pralki nie da się tak po prostu odłączyć od sieci Wi-Fi. Konieczna jest zmiana danych dostępowych do sieci lub po prostu zablokowanie urządzenia w opcjach konfiguracyjnych routera.

Ekspert ostrzega przed hakerami

Sprawa wydaje się niepokojąca. Do tematu odniósł się Mateusz Chrobok, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem i opisuje najciekawsze nowinki ze świata technologii

Warto sprawdzać, co robi sprzęt podłączony do sieci. Według Mateusza Chroboka, urządzenia podłączone do sieci mogą zostać przejęte przez hakerów i służyć np. do kopania kryptowalut lub po prostu być częścią botnetu (grupy komputerów zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem, które służą do rozsyłania spamu lub ataków na inne komputery). Sprawy nie ułatwia fakt, iż tego typu urządzenia raczej nie mają zbyt mocnych zabezpieczeń, więc hakerzy mogą w łatwy sposób przejąć nasz sprzęt.

Źródło: X @ Johnie, YT @ Mateusz Chrobok