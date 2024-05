Wirusy mogą stanowić poważne zagrożenie dla komputera, dlatego warto pozbyć się ich jak najszybciej. Nie musisz jednak od razu inwestować w drogi program antywirusowy – wystarczająco dobry będzie darmowy AVG AntiVirus FREE.

Płatna współpraca z marką AVG

Komputer stał się nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania. Korzystamy z niego nie tylko w domu, ale też w pracy i szkole. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z powszechności zagrożeń czyhających na użytkowników komputerów, które często ukrywają się w zaufanych aplikacjach i stronach internetowych.

Wirusy mogą poważnie uprzykrzyć nam życie, ale również doprowadzić do kradzieży poufnych informacji i pieniędzy. Dlatego ważne jest korzystanie z oprogramowania antywirusowego, regularne skanowanie komputera, ale też aktualizowanie systemu operacyjnego i czujność podczas przeglądania internetu. W naszym poradniku opisujemy, czym są wirusy i jak można się ich pozbyć za pomocą darmowego programu AVG AntiVirus FREE.

Co to są wirusy?

Wirusy komputerowe to rodzaj złośliwego oprogramowania, które ma zdolność infekowania plików oraz systemów operacyjnych komputerów bez wiedzy użytkownika. Oprogramowanie może wyrządzić poważne szkody, w tym zakłócać działanie systemu, uszkodzić lub usunąć pliki, wykraść poufne dane lub bezprawnie wykorzystywać moc obliczeniową podzespołów.

Wirusy rozprzestrzeniają się poprzez samoreplikację, co oznacza, że mogą samodzielnie się kopiować i infekować kolejne pliki lub systemy. Wirusy najczęściej przenoszą się poprzez zainfekowane załączniki do wiadomości e-mail, fałszywe aplikacje internetowe, spreparowane oprogramowanie czy po prostu przez niezaufane, fizyczne nośniki danych (np. pendrive'y). Na zawirusowanie narażone są komputery z systemami Windows i macOS.

Zainfekowanie komputera możliwe jest również poprzez luki w nieaktualnym oprogramowaniu, dlatego ważne jest nie tylko ostrożne i rozważne korzystanie z komputera i internetu, ale także regularne aktualizowanie systemu i aplikacji.

Najpopularniejsze objawy zawirusowania komputera to:

spowolnione działanie systemu i aplikacji,

nieznane, trudne do wyłączenia okienka aplikacji,

pojawienie się nowych, nieznanych programów,

uszkodzenie lub usunięcie plików,

przegrzewanie lub głośne działanie komputera,

awarie, zawieszanie się lub inne nietypowe działanie komputera.

W systemie operacyjnym Windows wbudowano program antywirusowy Microsoft Defender, który pozwala zabezpieczyć komputer przed wirusami. Warto jednak zaznaczyć, że domyślne oprogramowanie może mieć problemy z wykrywaniem nowych i pojawiających się zagrożeń. Aby zapewnić pełną ochronę przed wirusami, zaleca się zainstalowanie dodatkowego oprogramowania antywirusowego, które działa w czasie rzeczywistym, na przykład AVG AntiVirus FREE – pakiet można tak skonfigurować, by automatycznie skanował komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Jak usunąć wirusa z komputera?

Co zrobić w sytuacji, gdy komputer został zawirusowany? Przede wszystkim warto jak najszybciej zacząć działać – wtedy mamy większe szanse na powstrzymanie skutków zainfekowania i naprawę komputera. Do opisu posłużyliśmy się darmowym antywirusem AVG AntiVirus FREE, który jest dostępny na systemy Windows, macOS, Android i iOS.

Po zainstalowaniu oprogramowania, antywirus automatycznie zaktualizuje bazę sygnatur (wymagane jest tutaj połączenie z internetem). Następnie należy uruchomić pełne skanowanie antywirusowe. Pozwoli to sprawdzić komputer pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. W zależności od nośnika i liczby plików proces może potrwać nawet kilkadziesiąt minut, jednak jest on konieczny do pełnego zdiagnozowania systemu.





Antywirus przeszuka komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Jeśli takie zostanie wykryte, od razu zostaniemy o tym powiadomieni – możemy wtedy usunąć podejrzane pliki lub przenieść je do kwarantanny. Takie działanie jest zalecane, gdy plików nie można wyleczyć lub gdy ich usunięcie jest niezalecane bądź niebezpieczne. Po usunięciu zainfekowanych plików należy ponownie uruchomić komputer. Zagrożenie powinno zniknąć, a nasz system znowu odżyje.

W niektórych przypadkach może być konieczne dokładniejsze przeskanowanie komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania w plikach systemowych. W tym celu należy uruchomić skanowanie antywirusowe podczas rozruchu systemu. Taką funkcję zwykle znajdziemy w oknie skanowania lub w ustawieniach aplikacji. Konieczne jest jeszcze wskazanie, czy napotkane wirusy należy usunąć, czy przenieść do kwarantanny.

Przy ponownym uruchomieniu komputera, program antywirusowy od razu automatycznie przeskanuje system w poszukiwaniu wszelkich zagrożeń i usunie lub odizoluje niebezpieczne pliki. Należy pamiętać, że takie skanowanie może potrwać dłużej niż zwykle. Proces jest jednak niezbędny do pełnej diagnozy komputera i usunięcia złośliwego oprogramowania mocno zaszytego w systemie.

