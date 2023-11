Samsung przedstawił listę urządzeń, których właściciele nie powinni już spodziewać się aktualizacji. Zakończono wsparcie dla jednego z byłych flagowych smartfonów oraz kilku popularnych modeli z serii Galaxy A.

W kontekście aktualizacji Androida dobre wieści zdecydowanie częściej ustępują tym gorszym. Wprawdzie kilka dni temu pojawiła się lista smartfonów Samsung, które otrzymają Androida 14, ale teraz koreański producent pośpieszył ze zdecydowanie mniej radosną informacją. Przedstawił zestawienie telefonów, których okres wsparcia dobiegł końca.

Samsung Galaxy. Koniec wsparcia dla kolejnych modeli

Aktualizacji nie będzie otrzymywać już m.in. Galaxy Fold, czyli pierwszy składany telefon firmy Samsung. Wprawdzie był klasyfikowany jako flagowa propozycja, ale trafił na rynek w 2019 r. i zgodnie z przyjętym harmonogramem jego czas (przynajmniej pod kątem rozwoju oprogramowania) dobiega końca.

Reszta wskazanych telefonów to urządzenia klasy średniej. Warto jednak pamiętać, że telefony Samsung są bardzo popularne, w związku z czym sprawa może dotyczyć szerokiego grona użytkowników. Chodzi o posiadaczy modeli Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s i Galaxy A70s, którym również "stuknęły" cztery lata obecności na rynku. To samo dotyczy tabletu Galaxy Tab Active Pro z października 2019 r.

Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o brak nowych wersji systemu Android, ale o brak jakichkolwiek aktualizacji, w tym łatek dotyczących bezpieczeństwa. Często właśnie ten moment, koniec wsparcia producenta, stanowi motywację do zmiany telefonu.

Posiadacze Galaxy M22 i Galaxy M52 5G w nieco lepszej sytuacji

Zmianami objęto również smartfony Galaxy M22 i Galaxy M52 5G. Ich właściciele powinni nastawić się na mniejszą częstotliwość aktualizacji. Do tej pory (przez pierwsze dwa lata po premierze) obywa modele korzystały z aktualizacji zabezpieczeń co trzy miesiące. Teraz częstotliwość zmniejszy się do dwóch aktualizacji w ciągu roku.

Galaxy M22 i Galaxy M52 5G debiutowały mając system Android 11 na pokładzie. Producent wydał dla nich Android 12 i Android 13, tym samym wywiązując się z deklaracji o dwóch dużych aktualizacjach. Obyło się bez niespodzianki i Galaxy M22 i Galaxy M52 5G nie ma wśród urządzeń zakwalifikowanych do aktualizacji przynoszącej Android 14.