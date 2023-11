Samsung jest w gronie producentów, którzy rozpoczęli wdrażanie aktualizacji Android 14 na swoje smartfony. Właściciele których modeli mogą spodziewać się nowego oprogramowania?

Firmy przyzwyczaiły już do tego, że nową wersję systemu rozwijanego przez Google w pierwszej kolejności wdrażają na najnowsze flagowe smartfony. Samsung nie zamierza odstępować od tej reguły, Android 14 początkowo trafia na smartfony wchodzące w skład serii Galaxy S23. Co dalej?

W ostatnich dniach do sieci trafiały różne doniesienia związane z planami koreańskiego producenta. Wątpliwości wreszcie zostały rozwiane, informacja zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Samsunga nie pozostawia złudzeń co do tego, które telefony będą aktualizowane w dalszej kolejności. Wbrew niektórym sugestiom aktualizacja nie sięgnie urządzeń z serii Galaxy S20 i Galaxy Note 20.

Android 14 Samsung Galaxy. Jakie modele?

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy A54, Galaxy A53

Galaxy A34, Galaxy A33

Galaxy M54, Galaxy M53

Galaxy M34, Galaxy M33

Dokładny harmonogram aktualizacji nie został przedstawiony, informacje dotyczące poszczególnych smartfonów najpewniej będą pojawiać się systematycznie w kolejnych tygodniach.

Jak widać, Samsung wprowadzi system Android 14 na flagowe serie swoich urządzeń sprzed maksymalnie trzech lat. Poza tym na aktualizację mogą liczyć posiadacze niektórych nowszych modeli ze średniej półki. Zamieszanie związane z Galaxy S20 i Galaxy Note 20 może wynikać z niezrozumienia nowej polityki tego producenta. Samsung zobowiązał się bowiem do aktualizacji flagowych telefonów przez pięć lat (z czego przez cztery będzie wydawał nowe wersje Androida), ale zmiana została wprowadzona wraz z serią Galaxy S21.

