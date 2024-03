Ogłoszono oficjalną datę premiery w Polsce nowego serwisu VOD. Mowa o Max – następcy HBO Max – który ma do zaoferowania dwukrotnie większą bibliotekę treści w porównaniu do swojego poprzednika. Szczegóły poniżej.

Max – data premiery w Polsce następcy HBO Max

Od jakiegoś czasu wiadomo już, że premiery Max w Polsce możemy wypartywać w pierwszej połowie tego roku. Najwyższa pora, aby doprecyzować tę zapowiedź. Zgodnie z ogłoszeniem Warner Bros. Discovery nowy serwis VOD zadebiutuje na naszym rynku w czerwcu, znacząco poszerzając zakres treści dostępnych dotychczas na HBO Max:

Ogromnie się cieszę, mogąc podzielić się ekscytującą informacją, że wejście Max na polski rynek nastąpi już w czerwcu. Max będzie platformą, na której użytkownicy znajdą niezrównaną bibliotekę treści – najlepsze światowe i polskie filmy oraz seriale. Mam nadzieję, że dostarczą one naszym widzom mnóstwo rozrywki, niezapomniane emocje i wzruszenia.

Max otwiera również przed całą branżą, w tym rynkiem reklamy i dystrybucji, nowe możliwości współpracy. Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata. Jest to ważny krok na drodze rozwoju naszych platform streamingowych. Staramy się, by były one jak najlepiej dopasowane do potrzeb i gustów naszych widzów. To także nowy rozdział w obszarze inwestycji Warner Bros. Discovery w Polsce w najlepsze treści lokalne. Chcemy stać się platformą pierwszego wyboru, na której każdy odbiorca znajdzie dla siebie niezliczone tytuły filmowe, dokumentalne, serialowe, telewizyjne, a ponadto sport, informacje i programy dla dzieci

– mówi Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Max w Polsce – oferta nowego serwisu VOD

Oprócz dobrze znanych kierunków rozwoju, obejmujących produkcje oryginalne HBO, Warner Bros. i DC, nowy serwis VOD otwiera się również na fanów telewizji linearnej (m.in. TVN24 i CNN) oraz sportowych wrażeń.

W sumie do dyspozycji użytkowników oddane zostaną trzy pakiety bazowe – w tym ten z reklamami – oraz uzupełniający je pakiet dodatkowy: “Kanały TV i Sport”. Szczegóły nowej oferty prezentują się następująco:

Pakiet Podstawowy:

Przystępna cena i ograniczona liczba reklam

2 urządzenia jednocześnie

Jakość Full HD

Pakiet Standard:

2 urządzenia jednocześnie

Jakość Full HD

Możliwość pobrania do 30 tytułów i odtwarzania ich offline

Brak reklam

Pakiet Premium:

4 urządzenia jednocześnie

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach

Możliwość pobrania do 100 tytułów i odtwarzania ich offline

Brak reklam

Pakiet dodatkowy “Kanały TV i Sport”:

Dostęp do bogatej biblioteki kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozrywkowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, a także sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej

Dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu

2 urządzenia jednocześnie

Max – cennik

Na ten moment nie udostępniono oficjalnego cennika nowej platformy streamingowej. Zostanie on podany do informacji publicznej bliżej premiery. Aktualni subskrybenci HBO Max otrzymają wówczas skierowany do nich mailowo komunikat odnośnie do nowych warunków cenowych.

Źródło: Warner Bros. Discovery