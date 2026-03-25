Nowy kompakt Panasonica. TZ300 stawia na uniwersalność

Panasonic rozszerza linię kompaktów o model LUMIX TZ300 – aparat zaprojektowany z myślą o maksymalnej uniwersalności przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Nowa konstrukcja łączy długi zakres zoomu z 1-calową matrycą.

Sercem urządzenia jest sensor BSI CMOS o rozdzielczości 20,1 MP. Producent stawia tu na kompromis między mobilnością a jakością obrazu – większa matryca ma pomóc w ograniczeniu szumów i poprawie szczegółowości, szczególnie w słabym świetle. W parze z nią pracuje obiektyw sygnowany marką LEICA, oferujący 15-krotny zoom optyczny w zakresie 24–360 mm (ekwiwalent pełnej klatki). Taki zestaw pozwala przejść od szerokich kadrów po wyraźne ujęcia oddalonych obiektów bez zmiany sprzętu.

Nowy kompakt od Panasonica

Nie zabrakło też trybu makro – aparat ostrzy już od 3 cm, co otwiera drogę do fotografii detali. To funkcja, która w połączeniu z kompaktową formą może mieć realne zastosowanie w codziennym fotografowaniu, a nie tylko na papierze.

TZ300 oferuje rozbudowane możliwości wideo. Na pokładzie jest nagrywanie w 4K (3840 × 2160), a także tryb Full HD przy 120 kl./s, który pozwala uzyskać płynne ujęcia w zwolnionym tempie. Ciekawym dodatkiem jest 4K PHOTO – funkcja rejestrująca serię klatek z prędkością 30 fps, z której można wybrać pojedyncze zdjęcie. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie przy dynamicznych scenach, gdzie trudno trafić idealny moment.

Stabilizacja obrazu została oparta na dwóch systemach. POWER O.I.S. odpowiada za redukcję drgań przy zdjęciach, zwłaszcza na długich ogniskowych, natomiast 5-osiowy HYBRID O.I.S.+ wspiera nagrania wideo, minimalizując efekt "trzęsącego się" obrazu podczas ruchu.

Aparat oferuje także zestaw 22 filtrów kreatywnych oraz wbudowaną lampę błyskową, która może przydać się w słabszym oświetleniu. W kwestii łączności postawiono na Bluetooth i Wi-Fi – zdjęcia i filmy można szybko przesyłać do smartfona przez aplikację Panasonic Image App. Zasilanie odbywa się przez USB-C, co ułatwia ładowanie w podróży, np. z powerbanku.

Całość zamknięto w niewielkiej, kieszonkowej obudowie, co pozostaje jednym z kluczowych atutów tej serii. LUMIX TZ300 ma trafić do sprzedaży w Europie na początku maja – dostępne będą dwie wersje kolorystyczne: czarna i szara.