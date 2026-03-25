Nowe laptopy Dell Pro. Rozsądne konfiguracje zamiast fajerwerków

Nowa seria Dell Pro nie próbuje być efektowna na pokaz – zamiast tego stawia na realne potrzeby pracy i nowe, wydajniejsze procesory Intel i AMD. Trzy modele, trzy podejścia i jeden wspólny mianownik: sprzęt, który ma nadążać za użytkownikiem, a nie odwrotnie.

Rynek laptopów biznesowych od lat kręci się wokół tych samych haseł: wydajność, mobilność, bezpieczeństwo. Problem w tym, że rzadko idą one w parze. Nowa seria Dell Pro próbuje ten schemat przełamać. I co ważne: robi to nie przez marketingowe slogany, ale konkretne decyzje projektowe.

Zamiast jednego “najlepszego dla wszystkich” laptopa, mamy trzy wyraźnie różne podejścia do pracy. I to właśnie czyni tę serię ciekawą.

Dell Pro 3 – rozsądek zamiast fajerwerków

Nie każdy potrzebuje maszyny do analizy dużych zbiorów danych czy pracy z AI. W wielu firmach realna praca to Outlook, Excel, przeglądarka i wideokonferencje. I dokładnie w ten scenariusz celuje Dell Pro 3 - producent przygotował wersje 14- i 16-calowe.

To sprzęt, który nie próbuje imponować na siłę. Zamiast tego oferuje niską wagę, solidną i odporną obudowę oraz długi czas pracy na baterii. Największą zaletą jest jednak jego przewidywalność. To laptop, który po prostu działa, bez przegrzewania, bez niespodzianek i bez zbędnych dodatków, które podnoszą cenę, ale niekoniecznie komfort pracy.

Z perspektywy działów IT to również rozsądny wybór, bo oferuje nowoczesne standardy łączności i mobilności, a jednocześnie pozostaje urządzeniem łatwym do wdrożenia na większą skalę.

Modele Dell Pro 3 14 i 16 mają trafić do sprzedaży w maju.

Dell Pro 5 – środek ciężkości całej serii

Jeśli Pro 3 jest rozsądny, a Pro 7 efektowny, to Pro 5 jest najbardziej “życiowy”. To właśnie tutaj widać największy nacisk na elastyczność i dopasowanie do realnych potrzeb użytkownika.

Producent przygotował modele 14- i 16-calowe, a także wersję Dell Pro Micro. Model ten można skonfigurować na wiele sposobów, co w praktyce oznacza, że firmy nie muszą już iść na kompromisy. Sprzęt może być dopasowany do konkretnego stanowiska, niezależnie od tego, czy mówimy o analityku, kierowniku projektu czy osobie pracującej na wielu narzędziach jednocześnie.

Najważniejsze jest jednak to, jak ten laptop zachowuje się w codziennej pracy. Nie chodzi o maksymalne wyniki w testach, ale o stabilność przy dużych arkuszach, wielu otwartych aplikacjach i intensywnej pracy przez cały dzień. Pro 5 daje poczucie, że sprzęt nie jest ograniczeniem, tylko narzędziem, które nadąża za użytkownikiem.

Laptopy Dell Pro 14 i 16 mają trafić do sprzedaży w maju.

Dell Pro 7 – mobilność bez frustracji

Ultralekkie laptopy biznesowe często mają jedną wadę. Świetnie sprawdzają się w podróży, ale zaczynają odstawać, gdy trzeba wykonać bardziej wymagającą pracę. Dell Pro 7 wyraźnie próbuje zerwać z tym schematem.

To urządzenie stworzone z myślą o osobach, które często pracują poza biurem i potrzebują sprzętu, który równie dobrze sprawdzi się w samolocie, hotelu czy podczas spotkania z klientem. Smukła konstrukcja idzie tu w parze z solidnym wykonaniem i wydajnością, która pozwala na komfortową pracę.

Duże znaczenie mają też detale. Jasny dotykowy ekran w rozmiarze 13 i 14 cali, opcja pracy w trybie 2 w 1 czy dobrej jakości kamera sprawiają, że laptop lepiej odpowiada na realne potrzeby współczesnej pracy zdalnej i hybrydowej. To sprzęt, który nie przeszkadza w pracy, niezależnie od miejsca.

Modele Dell Pro 7 13/14 i Dell Pro 7 13/14 2-in-1 będą dostępne w maju.

Co je naprawdę łączy?

Choć modele wyraźnie się różnią, mają wspólny fundament. Dell postawił na konkretne zmiany konstrukcyjne, które mają realny wpływ na codzienne użytkowanie.

Jedną z najważniejszych jest modułowa budowa, która pozwala na większą elastyczność konfiguracji i szybsze reagowanie na zmiany na rynku podzespołów. Równie istotne jest ulepszone chłodzenie, które przekłada się na stabilniejszą i cichszą pracę.

Nowa generacja została też przygotowana z myślą o rosnącej roli sztucznej inteligencji. Modele wyposażone w procesory takie jak Intel Core Ultra 300 oraz AMD Ryzen AI 400 oferują wydajną obsługę AI bezpośrednio na urządzeniu, długi czas pracy na baterii oraz wsparcie dla funkcji komputerów klasy Copilot+. W praktyce oznacza to mniej zależności od chmury i więcej zadań realizowanych lokalnie.

Ważnym elementem jest również mobilność, która w tej generacji nie oznacza już kompromisów. Cieńsze konstrukcje nadal oferują dobrą wydajność i długi czas pracy na baterii, co jeszcze kilka lat temu nie było oczywiste.