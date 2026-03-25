USA nie chce zagranicznych routerów. Chodzi o bezpieczeństwo narodowe?

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Router, który jeszcze niedawno był zwykłym domowym urządzeniem, dziś trafia na listę zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego USA. Decyzja FCC może ograniczyć dostęp do nowych modeli z zagranicy i zmienić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC - Federal Communications Commission) ogłosiła decyzję, która może znacząco wpłynąć na rynek technologiczny. Urząd rozszerzył listę niebezpiecznych urządzeń, które "stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych lub bezpieczeństwa i ochrony osób w Stanach Zjednoczonych” o routery produkowane za granicą. W praktyce oznacza to, że nowe modele nie będą mogły uzyskać certyfikacji, a więc nie trafią legalnie na rynek USA.

Jak wskazuje serwis Tom's Hardware, choć formalnie nie jest to całkowity zakaz, efekt jest bardzo zbliżony. Brak certyfikacji sprawia, że sprzedaż i import nowych routerów spoza kraju stają się praktycznie niemożliwe. Sprawa dotyczy urządzeń m.in. firm TP-Link, ASUS, Huawei, Xiaomi czy ZTE.

Dlaczego routery stały się zagrożeniem?

Decyzja FCC wynika z rosnących obaw o cyberbezpieczeństwo. Władze USA wskazują, że zagraniczne routery bywają wykorzystywane przez cyberprzestępców, zarówno tych wspieranych przez państwa, jak i działających niezależnie, do przeprowadzania ataków.

Chodzi przede wszystkim o możliwość zakłócania działania sieci domowych, prowadzenia cyfrowego szpiegostwa oraz kradzieży danych i własności intelektualnej. Zdaniem amerykańskich instytucji problem polega na tym, że niektóre urządzenia mogą zawierać luki bezpieczeństwa, a nawet ukryte mechanizmy dostępu, które pozwalają przejąć kontrolę nad siecią użytkownika.


Najnowsza aktualizacja dokumentu obejmuje zagraniczne routery

Urządzenia są podatne na cyberataki 

FCC powiązała swoją decyzję z niedawnymi incydentami cybernetycznymi, takimi jak Volt Typhoon, Flax Typhoon oraz Salt Typhoon. Ataki te miały uderzyć w kluczową infrastrukturę Stanów Zjednoczonych i pokazały, jak poważne konsekwencje mogą mieć podatności w urządzeniach sieciowych.

Według urzędników to właśnie routery stały się jednym z wektorów ataku, umożliwiając cyberprzestępcom dostęp do wrażliwych systemów.

Nie wszyscy eksperci zgadzają się z tak jednoznaczną oceną sytuacji. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że problem ma charakter globalny i wynika raczej z ogólnego poziomu zabezpieczeń niż wyłącznie z miejsca produkcji. Podatności występują w wielu urządzeniach, niezależnie od kraju ich produkcji.

Duża popularność sprzętu TP-Link sprawia, że częściej pojawia się on w raportach o atakach, ale nie oznacza to, że jest jedynym problemem. Podobne luki wykrywano również w urządzeniach amerykańskich producentów. Co więcej, w przypadku ataków typu Salt Typhoon wskazywano także na wykorzystanie sprzętu Cisco.

Co to oznacza dla użytkowników?

Decyzja FCC wpisuje się w szerszy kontekst napięć technologicznych i politycznych. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu starają się ograniczać zależność od zagranicznych dostawców w kluczowych obszarach technologii.

Dla przeciętnego użytkownika w USA zmiany nie będą odczuwalne natychmiast. Routery, które już zostały kupione lub znajdują się w sprzedaży, będą działać bez zmian. Problem pojawi się raczej w przyszłości, gdy oferta nowych urządzeń może się znacząco zmniejszyć. Ograniczenie konkurencji może również wpłynąć na ceny sprzętu, a konsumenci będą mieli mniejszy wybór wśród dostępnych modeli.

Czy na pewno chodzi o bezpieczeństwo narodowe?

FCC nie zamyka całkowicie drzwi przed zagranicznymi producentami. Firmy mogą ubiegać się o specjalne warunkowe zatwierdzenie, jednak wiąże się to z koniecznością spełnienia rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa.

W praktyce oznacza to często potrzebę budowania zaufanych łańcuchów produkcyjnych lub przenoszenia części działalności do Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj także:

