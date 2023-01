Sprzęt Apple nie należy do tanich, a sam producent nie jest skory do częstych promocji, stąd wszelkie okazje cenowe na sprzęty z nadgryzionym jabłuszkiem warte są uwagi. Popularny iPad Air 5. generacji można właśnie kupić w świetnej cenie na polskiej stronie Amazon.

Apple iPad Air 2022 w promocji - kilka stówek w kieszeni

Gdyby ktoś Wam powiedział, że zakup niemal rocznego sprzętu w cenie premierowej będzie w 2023 roku promocją cenową, pewnie załamalibyście ręce. Niestety, takie są obecne realia rynkowe. Rosnące ceny sprzętu i dziarska inflacja sprawiły, że u progu nowego roku cena bazowej wersji popularnego iPada Air od Apple wzrosła horrendalnie.

Według porównywarki cenowej Ceneo, od listopada urządzenie w bazowej wersji 64GB (Wi-Fi) zakupić można w cenie o wiele wyższej, niż w momencie gdy sprzęt debiutował na rynku. Zamiast ok 3099 zł, na zakup iPada Air (2022) przeznaczyć trzeba teraz nawet 3500-3600 złotych, a pamiętajmy, ze wykres pokazuje najniższe ceny produktu, a więc tą jaśniejszą stronę rynku.

Jeśli więc planowaliście zakup iPada Air w najbliższych tygodniach, warto zainteresować się krótkotrwałą promocją trwającą na Amazon.pl - niebieską wersję tabletu można zakupić obecnie w cenie 3099 zł. Zakup jest bezpieczny - sprzęt sprzedawany jest bezpośrednio przez sklep Amazon oraz wysyłany z ich własnego magazynu, a dla użytkowników programu Amazon Prime, dostawa priorytetowa (do piątku) jest darmowa.

Czy warto wydawać aż tyle pieniędzy na tablet? Jeśli Twój portfel nie ucierpi drastycznie, a tego typu urządzenie jest Ci potrzebne, będzie to jeden z najlepszych możliwych wyborów. Apple iPad Air 2022 (5. generacji) to mocny tablet napędzany przez wydajny układ Apple Silicon M1, a do tego wyposażony w efektowny wyświelacz Liquid Retina i ekran o przekątnej 10,9”. Pod kątem foto znajdziemy w nim przedni aparat o rozdzielczości 12 MP, który obsługuje funkcję Center Stage (śledzenie osoby w kadrze), a także obiektyw tylny (również 12 MP), który może nagrywać wideo w 4K.

Aktualnie trwa w Amazon również promocja na akcesoria AGD marki Philips, takie jak golarki, trymery, suszarki czy szczoteczki soniczne.

informacja: własna, Amazon.pl