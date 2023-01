Logo Philips na pudełku pozwala liczyć na dobry sprzęt w środku. Promocja na Amazon zaś daje szansę na to, by zaoszczędzić na jego zakupie.

Wielka promocja na sprzęt Philips w sklepie Amazon

W opinii wielu osób Philips pozostaje jedną z najlepszych marek na rynku. Jej telewizory, ekspresy do kawy czy małe akcesoria do domu cieszą się dobrą sławą i niemałą popularnością. Jeśli rozglądasz się właśnie za golarką, maszynką, suszarką, prostownicą czy szczoteczką do zębów z logo holenderskiego giganta, to koniecznie zajrzyj do sklepu Amazon. Trwa tam mega promocja, której Philips jest właśnie głównym bohaterem. Dodam od razu, że dla uczestników programu PRIME wysyłka jest darmowa w każdym przypadku.

Maszynki, golarki i trymery – główni bohaterzy promocji w Amazon

Co tam znajdziesz? Ano na przykład maszynkę do strzyżenia włosów Philips HC6350/15 za 129,99 zł, podczas gdy normalnie trzeba za nią zapłacić około 165 zł. To popularne i dobrze oceniane urządzenie z dwustronnym ostrzem ze stali, technologią skutecznie odprowadzającą ścięte włosy, wygodną regulacją długości z 28 poziomami oraz akumulatorem zapewniającym nawet do 90 minut działania między ładowaniami.

Jeszcze popularniejsza, a przy tym jeszcze tańsza jest maszynka Philips QC5115/15 za 69,99 zł, która normalnie kosztuje blisko stówkę. Producent określa ją mianem „rodzinnej” maszynki, jako że odpowiada zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Umożliwia ścinanie włosów na długość od 0,5 do 21 mm. Ostrza urządzenia zapewniają precyzyjne i wydajne strzyżenie, a zaokrąglone nasadki zapobiegają podrażnieniom skóry.

Na kilka słów zasługuje również golarka Philips Multigroom MG7720/15 za 174,99 zł. Zwykle trzeba za nią zapłacić między 200 a 250 zł i nawet wtedy jest to opłacalny zakup. Mówimy tu bowiem o solidnym i wydajnym urządzeniu z metalowym trymerem, dwustronnym ostrzem i 14 narzędziami w zestawie. Te ostatnie pozwalają skutecznie pozbyć się włosów z twarzy, ciała, a nawet głowy.

Wśród innych przecenionych urządzeń z tej kategorii znajdują się także:

Co jeszcze warto kupić w promocji?

Bardzo ciekawie prezentuje się także Philips Stylecare BHH880/00 za 159,99 zł. Normalnie ta podgrzewana szczotka do prostowania włosów kosztuje o kilka dyszek więcej, więc zdecydowanie można mówić o niezłej okazji. Urządzenie oferuje delikatne rozczesywanie i prostowanie, chroniąc zarówno same włosy, jak i skórę głowy.

Wśród podobnych urządzeń w promocji na Amazonie znajdują się:

W promocji możesz także kupić szczoteczkę soniczną Philips Sonicare 3100 HX3673/14 za 154,99 zł (zamiast ok. 220 zł). Jeśli potrzebujesz, dokup sobie także zestaw 4 końcówek Philips Sonicare ProResults za 69,99 zł (zamiast ok. 85 zł). Przeceniona została również kierowana dla młodszych użytkowników szczoteczka soniczna. To Philips Sonicare for Kids HX6322/04 za 159,99 zł (zamiast ok. 180 zł).

Źródło: inf. własna, Amazon