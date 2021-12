Rząd Niemiec wydał pozwolenie Mercedesowi na poruszanie się ich samochodów na 3. poziomie autonomicznej jazdy na autostradach. Problem dotyczy jednak maksymalnej prędkości, która pozwala na jazdę wyłącznie w korkach.

Niemcy pozwolą poruszać się autonomicznym Mercedesom na autostradach

Homologacja na poruszanie się po niemieckich autostradach w trybie autonomicznym (3. poziom) wynika ze spełnienia przez Mercedesa normy UN-R157. Jednocześnie marka ze Stuttgartu jest pierwszą, która spełnia powyższe kryteria.

Należy jednak zauważyć, że zgoda niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Drogowego nie zezwala na całkowicie autonomiczną jazdę, a tylko taką, która obejmuje 3. poziom wg klasyfikacji SAE. Co to oznacza? Ano tyle, że choć kierowca może oderwać wzrok od drogi i zająć się telefonem lub ekranem (z telewizją) w aucie, to stale musi być przygotowany na przejęcie kontroli nad samochodem w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W pełni autonomiczna jazda, w ramach której samochód poradzi sobie z każdym drogowym wyzwaniem jest oznaczona dopiero poziomem 4. lub 5.

Czujniki dla kierowcy podczas autonomicznej jazdy w Mercedesie

Problemem jednak jest to, jakie wymagania norma stawia Mercedesowi

Konkretnie rzecz ujmując - autonomiczna jazda może być wykorzystana wyłącznie na wybranych odcinkach autostrad o łącznej długości niewiele ponad 13.000 km. Nieco większym problemem jest maksymalna dopuszczalna prędkość, która wynosi tylko 60 km/h.

System Mercedes Drive Pilot (3. poziom SAE) będzie dostępny w Mercedesach S-klasy i EQS na początku 2022 roku.

O ile w teorii taką prędkością można się poruszać, tak niemieckie prawo stanowi, że pojazdy które nie są w stanie utrzymać 60 km/h na płaskim terenie nie mają prawa wjazdu na autostradę. Wygląda na to, że homologacja na autonomiczną jazdę jest, ale wykorzystać jej nie ma gdzie. Jedyna rozsądna opcja to uruchomienie systemu Drive Pilot w korku - w każdej innej sytuacji nie ma on żadnego zastosowania.

Jak oceniacie? Czy wkrótce Mercedes przygotuje autonomiczną jazdę na 4. i 5. poziomie i wystąpi o homologację Rządu Niemiec?

Źródło: media.daimler.com