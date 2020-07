Huawei wprowadza do Polski pierwszy router zgodny z Wi-Fi 6+ czyli autorskim rozszerzeniem standardu Wi-Fi6, które oznacza większą moc nadawania i przenikalność przez ściany.

Routery to urządzenia, które stały się w naszych domach powszedniością. Mamy je czasem nawet nieświadomie, bo dostarczane przez usługodawców kablowych modemy mają zwykle również możliwość pracy w trybie routera. Często to domyślny tryb, bo urządzeń podłączanych do sieci jest dziś dużo więcej niż jedno. Z naszych rankingów dowiecie się jakie routery Wi-Fi sa najlepsze, czy można dostać coś dobrego w cenie do 200 zł. Instruujemy was także odnośnie ustawienia anten routera, co jest bardzo istotną czynnością, czasem zaniedbywaną przez użytkowników.

Huawei WiFi AX3 - krótko i zwięźle

Wspomniane zestawienia nie zawierają jednego urządzenia, które chce stać się gwiazdą branży domowych routerów, czyli Huawei WiFi AX3. Technicznie to następca modelu Huawei WS5200, który dysponuje w stosunku do poprzednika zwiększoną do około 3000 Mbps maksymalną przepustowością łącza (łączone pasma, czyli ok 2402 Mbps dla 5 GHz i 574 Mbps dla 2,4 GHz).

Huawei chwali się, że za sprawą technologii Wi-Fi 6+ dostajemy do rąk urządzenie, które przenika o jedną ścianę więcej. Mówiąc inaczej, oferuje większą moc niż standardowy router zgodny z Wi-Fi 6 i lepsze pokrycie zasięgiem okolicy. Być może nie będzie już konieczne stosowanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Routery obsługują protokół bezpieczeństwa WPA3.

Dwurdzeniowy lub czterordzeniowy do wyboru - cena

Huawei WiFi AX 3 do początku sierpnia będzie dostępny w przedsprzedaży. Możecie wybierać spośród dwóch modeli. Wariant dwurdzeniowy czyli podstawowy wyceniono na 249 złotych, a przedsprzedażowe bonusy to opaska Huawei Band 3e lub powerbank CP11QC o pojemności 10000 mAh.

Drugi wariant, za 399 zł, to router z czterordzeniowym procesorem i czterema wzmacniaczami sygnału, a także modułem NFC dla szybkiego parowania ze smartfonami lub innymi urządzeniami. To właśnie ten model będzie realizował najlepiej zapowiedzi Huawei odnośnie zasięgu. Ma także szybszy, co może okazać się istotne.

Ciekawostką jest też zastosowanie w nowych routerach jako platformy systemowej Harmony OS, bo to chyba pierwsze takie urządzenia, które pojawiają się na polskim rynku.

Specyfikacja Huawei WiFi AX3:

Wymiary i waga: 225 mm x 159.2 mm x 39.7 mm / 387 g (model dwurdzeniowy) / 406 g (model czterordzeniowy)

Kolor: biały

Wi-Fi: cztery anteny / 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO

Procesor: Gigahome dwurdzeniowy 1,2 GHz / czterordzeniowy 1,4 GHz

Sieć Ethernet: cztery porty LAN 1Gbps, jeden port WAN 1 Gbps

Zasilanie: 12V/1A, pobór mocy mniej niż 12 W

Źródło: Huawei, inf. własna

