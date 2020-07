Tenda AC19 oraz Tenda AC21 to dwa routery w cenie około 250 zł. Każdy z nich stawia na inny aspekt domowej sieci – sprawdzimy, czy mimo relatywnie niskiej ceny są godne zakupu.

Niedawno testowaliśmy dla Was Tenda AC5 oraz Tenda F6 - dwa naprawdę tanie routery tego samego producenta, co bohaterowie dzisiejszego testu. Oczywiście, jako że tamte routery to urządzenia kosztujące znacznie poniżej 200 zł, to bezpośrednio nie będziemy ich porównywać. Ciekawie za to może wypaść porównanie do testowanego wcześniej Tenda AC23. Kto wie, może któryś z tych modeli zagości na naszym zestawieniu najlepszych routerów?



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - tym razem więszy router jest faktycznie w większym opakowaniu.

Tenda AC19 oraz AC21 udowadniają, że niska cena nie musi oznaczać niskiej jakości

Zawartość opakowania obu routerów:

Przewód RJ45

Zasilacz sieciowy

Instrukcja montażu



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - wyposażenie jest dokładnie identyczne - nawet zasilacze to ten sam model w obu przypadkach.

Same routery są również dosyć do siebie podobne i ogólnie wpisują się w stylistykę, którą Tenda z powodzeniem wdraża. Plastik, z jakiego routery wykonano, jest solidny i spasowanie elementów w obu modelach stoi na wysokim poziomie. Należy tu wyróżnić model AC21 za dodatkowe zdobienie na grzbiecie w postaci gładkiego plastiku z gwieździstym wzorkiem.



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - w obu modelach jakość stoi na wysokim poziomie.

Jednakowo też producent podszedł do kwestii sygnalizacji poprzez diody LED – w obu modelach postawiono na minimalizm i nie uświadczymy rozróżnienia na stan pracy konkretnych zakresów Wi-Fi, czy też portów LAN.



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - tajemnicza dioda "T" również w tych modelach nie ma zastosowania.

A skoro już przy portach jesteśmy, to tutaj objawia się druga, po antenkach, największa różnica. Model AC19, pomimo niższego numeru, jest znacznie lepiej wyposażony w tym aspekcie. Do dyspozycji oddano nam dokładnie to, czego byśmy się po routerze w tej cenie spodziewali – 4 złącza LAN i osobne złącze WAN oraz port USB. Model AC21 nie posiada USB, ale również jeden z portów LAN pełni funkcję WAN (łącznie zatem mamy tu 4 gniazda RJ45).



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - tylko 3 porty w AC21 to raczej rzadko spotykana oszczędność w tym przedziale cenowym.

Zupełny brak różnic odnotowaliśmy spoglądając na routery od spodu – oba posiadają uchwyty do montażu na ścianie, co jak mogliście przeczytać w naszym artykule o tym jak ustawić router, jest dosyć istotne.



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - spód pełni również rolę wentylacji - odradzamy stawiania tych routerów na kocu.

A skoro już przy regulacji i ustawianiu routera jesteśmy, to warto też odnotować, że oba routery posiadają pełen zakres regulacji anten. W przypadku modelu AC19 wszystkie anteny obsługują oba zakresy, natomiast model AC21 posiada anteny dedykowane do każdego z dwóch zakresów.



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21.

Jeżeli spojrzymy do środka, to można nawet zauważyć, że model AC21 posiada dwie anteny przypięte do jednego z SOC i kolejne cztery do SOC pomocniczego (odpowiedzialnego za zakres 5 GHz). W przypadku AC19 wszystkie antenki są przymocowane do głównego SOC.



Po lewej Tenda AC19, a po prawej Tenda AC21 - jak widać w obu routerach nie ma mowy o atrapach anten - wszystkie są podpięte układu scalonego.

Specyfikacja Tenda AC19 i AC21

Model Tenda AC19 Tenda AC21 Standard sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u;

IEEE 802.11ac/a/n @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

IEEE 802.11ac/a/n @5GHz;

EEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 4 zewnętrzne 6dBi 6 zewnętrznych 6dBi Transmisja: 2.4 GHz 2x2; 5 GHz 4x4 2.4 GHz 2x2; 5 GHz 4x4 Procesor: 2 rdzenie 1 GHz

+ układ pomocniczy 500 MHz 2 rdzenie 1 GHz

+ układ pomocniczy 500 MHz Pamięć RAM: 128 MB 128 MB Pamięć FLASH: 16 MB 16 MB Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz 20/40/80 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK;

WPA/WPA2;

WPS WPA-PSK/WPA2-PSK;

WPA/WPA2;

WPS Obsługa USB: Tak, 2.0 brak Protokoły: IPv4 i IPv6 IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE; Static IP; Dynamic IP PPPoE; Static IP; Dynamic IP Porty: 4 x RJ45 LAN Fast Ethernet;

1x RJ45 WAN Fast Ethernet 3 x RJ45 LAN Fast Ethernet;

1x RJ45 WAN Fast Ethernet Przyciski: Reset/Restart/Wi-Fi (3w1) Reset/Restart/WPS (3w1) Dodatkowe funkcje: Port Forwarding;

DMZ Host;

UPnP;

QoS;

Kontrola rodzicielska;

Obsługa przez aplikację Port Forwarding;

DMZ Host;

UPnP;

QoS;

Kontrola rodzicielska;

Obsługa przez aplikacje Zapora sieciowa: jest jest Wymiary: 204 x 147,5 x 211 mm 200 x 127 x 33,6 mm Limity transmisji: 2.4 GHz: 300 Mbps;

5 GHz: 1733 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps;

5 GHz: 1733 Mbps Sugerowana cena 249 zł 259 zł

Tenda AC19 i AC21 od strony technicznej

Niestety niewiele wiemy o układach SOC, w jakie wyposażono oba routery, jednak ich specyfikacja jest według producenta identyczna - dwurdzeniowy procesor główny o taktowaniu 1 GHz z pomocniczym, jednordzeniowym procesorem o taktowaniu 500 MHz. Pamięci otrzymamy dosyć standardowo dla tego przedziału cenowego, choć nie zaszkodziłoby jej więcej, zwłaszcza w przypadku AC19 wyposażonego w USB.



Niby tylko minimalna różnica w nazwie, a routery wizualnie nieco się jednak różnią.

W obu routerach mamy do dyspozycji praktycznie takie samo radio dla zakresu 5 GHz – transfer do 1733 Mbps z obsługą MU-MIMO 4x4. Różnica pojawia się przy zakresie 2,4 GHz – co prawda w obu routerach mamy do dyspozycji typowe MIMO 2x2, ale w AC21 producent oddelegował do jego obsługi osobne anteny – to powinno znacznie przyspieszyć komunikację między zakresami.



Anteny są praktycznie identyczne - AC21 ma ich po prostu więcej.

Przejrzysty, nowoczesny oraz intuicyjny interfejs w przeglądarce

Oba routery korzystają z tego samego interfejsu, co wcześniej przez nas opisane , tegoroczne modele. Już w recenzji Tenda AC23 zrobił on na nas bardzo dobre wrażenie. Jest on w pełni przetłumaczony (z paroma wyjątkami) i naprawdę dobrze zaprojektowany – bez problemu odnajdzie się tu nawet totalny laik, ale też znawca zagadnień sieciowych nie będzie narzekać na skromną ilość funkcji.



Ustawienia Wi-Fi są praktycznie identyczne w obu routerach, podobnie jak spora większość pozostałych ustawień.

Oczywiście model AC19 posiada jedno menu więcej – to pozwalające na konfigurację podpiętego do USB nośnika danych. Jest to jedyna funkcja, jaką pełni port USB – trochę szkoda, że nie przewidziano obsługi modemów LTE lub drukarek. Samo udostępnianie działa bez problemu zarówno online przez FTP, jak i lokalnie przez SMB. Dostęp można też ograniczać tworząc kolejne konta użytkowników.



Jedyna znacząca różnica to konfiguracja USB dostępna jedynie dla Tenda AC19

Zarządzać routerem można też przez aplikację

Podobnie jak w innych tegorocznych modelach routerów od Tenda, te dzisiaj testowane również pozwalają na sterowanie lokalnie przez aplikację w telefonie (Android oraz iOS). Aplikację też już opisywaliśmy, na przykłąd tutaj, przy okazji testu Tenda AC8, więc tylko przypomnimy, że posiada praktycznie komplet funkcji dostępnych również przez przeglądarkę.



Interfejs jest równie przejrzysty, co w przeglądarce, a do tego posiada kilka dodatkowych narzędzi, jak widoczne powyżej skanowanie otoczenia w poszukiwaniu optymalnego kanału dla Wi-Fi.

Pora na testy - procedura testowa

Tradycyjnie testy przeprowadziliśmy w średniej wielkości domu jednorodzinnym (powierzchnia nieco ponad 200 m2). Budynek posiada dwie kondygnacje i na tej wyższej umieszczono router na czas testów. Do testów Wi-Fi użyliśmy adaptera Netgear A7000, który obsługuje do 1300 Mbps, więc pełnego potencjału routerów nie poznaliśmy, ale po prawdzie to na palcach jednej ręki można policzyć domowe karty sieciowe zgodne z szybszym standardem, a w przypadku laptopów (oraz tym bardziej urządzeń mobilnych) można zapomnieć o nawet takiej przepustowości, jaką oferuje nasz adapter (zwykle limitem będzie AC1300 lub właśnie AC1900). Do testów transferu użyliśmy dysków SSD Kingston KC2000.

Rzut lokalizacji testowej



Lokalizację routera oznaczono pomarańczowym symbolem.

Testy LAN i WAN

W przypadku połączenia WAN, Tenda wypada poprawnie, czego nie można powiedzieć o wszystkich routerach w tej cenie. Do dyspozycji mamy praktycznie pełne 1000 Mbps w komunikacji z Internetem. Podobnie bez zarzutów działa połączenia LAN. Oczywiście należy przypomnieć, że model AC21 posiada jeden port LAN mniej.

Test przepustowości połączeń przewodowych [Mbps]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21 WAN - pobieranie 885,0

907,0 WAN - wysyłanie 879,0

899,0 LAN -> LAN 917,0

918,0 LAN -> LAN x2

909,0

Testy Wi-Fi

Kolejno zabraliśmy się za testy sieci bezprzewodowej. Tutaj dla punktu odniesienia użyliśmy wspomnianego wcześniej Tenda AC23, którego testowaliśmy na początku roku. Zaczynamy od testu zasięgu obu zakresów.

Test zasięgu w zakresie 2,4 GHz [dBi]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Lokalizacja testowa nr 1 -35

-35

-40 Lokalizacja testowa nr 2 -54

-58

-58 Lokalizacja testowa nr 3 -64

-69

-72 Lokalizacja testowa nr 4 -28

-27

-31 Lokalizacja testowa nr 5 -46

-48

-45

Zasięg dla niższego z zakresów wypada, co ciekawe, najlepiej w przypadku routera AC19. Różnice nie są duże, ale mogą zaważyć o stabilności połączenia w najbardziej odległych lokalizacjach.

Test zasięgu w zakresie 5 GHz [dBi]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Lokalizacja testowa nr 1 -34

-33

-36 Lokalizacja testowa nr 2 -60

-63

-64 Lokalizacja testowa nr 3 -74

-71

-74 Lokalizacja testowa nr 4 -26

-27

-27 Lokalizacja testowa nr 5 -47

-48

-47

Dla szybszego z zakresów wynik jest praktycznie jednakowy we wszystkich trzech routerach. Odnotowane różnice można uznać za błąd pomiarowy. Sprawdzimy teraz, jak kwestia zasięgu przekłada się na przepustowość obu zakresów.

Test kopiowania LAN -> Wi-Fi w zakresie 2,4 GHz (link speed do 300 Mbps) [Mbps]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Lokalizacja testowa nr 1 162

154

174 Lokalizacja testowa nr 2 109

109

87 Lokalizacja testowa nr 3 35

20

71 Lokalizacja testowa nr 4 192

182

199 Lokalizacja testowa nr 5 120

93

106

Wyniki są bardzo podobne dla tego zakresu. Jedynie w najodleglejszych lokalizacjach model AC21 wychodzi na prowadzenie, choć do AC23 nadal nieco brakuje.

Test kopiowania LAN -> Wi-Fi w zakresie 5 GHz (link speed do 1300 Mbps) [dBi]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Lokalizacja testowa nr 1 516

554

549 Lokalizacja testowa nr 2 239

249

242 Lokalizacja testowa nr 3 69

73

54 Lokalizacja testowa nr 4 579

651

579 Lokalizacja testowa nr 5 482

511

465

Tutaj na lekkie prowadzenie z kolei wychodzi Tenda AC21, osiągając wyniki nawet nieco lepsze od AC23 (w szczególności przy bezpośredniej bliskości urządzenia pomiarowego i routera). Przypominamy, że nasza aparatura pomiarowa łączyła się z routerem nie szybciej niż z prędkością 1300 Mbps, zatem wyniki mogłyby być nawet wyższe, gdyby użyć karty sieciowej zdolnej nawiązać połączenie 1733 Mbps. Na tle innych routerów wyniki są raczej blisko szczytu stawki, a model AC21 wręcz zbliżył się do limitu możliwości naszej karty (92 MB/s). Warto też zaznaczyć, że to już całkiem blisko tego, do czego limitować nas będzie przepustowość połączenia przewodowego.

Test kopiowania Wi-Fi -> Wi-Fi [Mbps]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Wi-Fi -> Wi-Fi 5 GHz

Link speed 1300 Mbps 280

311

267 Wi-Fi -> Wi-Fi 2,4 GHz

Link speed 300 Mbps 90

42

78 Wi-Fi 5 GHz -> Wi-Fi 2,4 GHz

Link speed 1300 -> 300 Mbps 118

180

186

To zawsze najciekawszy test, gdyż pokazuje, jak router sobie radzi z większym ruchem w sieci bezprzewodowej. Podobnie jak w modelu AC23, rozbicie zakresów na osobne anteny dało sporą przewagę AC21 nad AC19. Choć należy zauważyć, że przepustowość w czasie kopiowania w ramach tylko zakresu 2,4 GHz, jest ponad dwa razy wyższa w przypadku AC19! Na koniec testów Wi-Fi, zostało jeszcze sprawdzenie wydajności routera przy przerzucaniu mniejszych plików.

Test kopiowania mniejszych plików LAN -> Wi-Fi [Mbps]

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21

Tenda AC23 Duży plik (4 GB, mkv)

2,4 GHz

Link speed 300 Mbps 192

182

199 Duży plik (4 GB, mkv)

5 GHz

Link speed 1300 Mbps 579

651

579 Średnie pliki (3-9 MB, mp3)

2,4 GHz

Link speed 300 Mbps 139

127

145 Średnie pliki (3-9 MB, mp3)

5 GHz

Link speed 1300 Mbps 225

344

390 Małe pliki (50-150 KB, jpg)

2,4 GHz

Link speed 300 Mbps 20

26

32 Małe pliki (50-150 KB, jpg)

5 GHz

Link speed 1300 Mbps 25

36

39

Mimo prawdopodobnie tego samego układu, to jednak AC21 wypada w tym teście znacznie lepiej i całkiem blisko wyników AC23. Nie są to może powalające wyniki, ale patrząc przez pryzmat ceny, jest to więcej niż satysfakcjonujący rezultat.

Na co stać USB w Tenda AC19?

Jako że jeden z routerów posiada możliwość udostępniania zasobów podpiętego urządzenia USB, to nie omieszkaliśmy sprawdzić prędkości tegoż.

Test kopiowania plików LAN -> USB [MB/s]

USB zapis SMB 0 USB odczyt SMB 24,9 USB zapis FTP 11,8 USB odczyt FTP 23,2

Powyższy wykres stosuje już bardziej praktyczną jednostkę megabajtów na sekundę. Port jest w standardzie 2.0 i wyniki właśnie na taki standard wskazują. Prędkość zapisu jest odczuwalnie niższa od odczytu i może znacząco wydłużyć np. przesyłanie dużego filmu na tak utworzony dysk sieciowy. Niestety w czasie testów mieliśmy wynikający z uprawnień problem z zapisem przez SMB (sieć lokalna Windows). Dobra natomiast wiadomość jest taka, że nie ma problemu, aby z takiego dysku sieciowego płynnie odtwarzać nawet filmy 4K o niskim stopniu kompresji.

Testy środowiskowe, czyli wydzielanie ciepła i pobór energii

Zanim przejdziemy do podsumowania, podzielimy się jeszcze wynikami z ostatnich testów. Pobór energii przez oba routery jest bardzo zbliżony. Nieco więcej prądu pobiera AC21, chyba że do AC19 podepniemy dysk HDD przez USB.

Tenda AC19 i AC21 - test poboru energii

Legenda Tenda AC19

Tenda AC21 Spoczynek bez Wi-Fi 4,0

4,0 Spoczynek (lekki ruch Wi-Fi) 7,0

8,0 Obciążenie (duży ruch Wi-Fi) 11,0

13,0 Obciążenie (duży ruch Wi-Fi) + obciążenie USB 15,0

Brak USB w AC21

Jeżeli zaś chodzi o temperatury, to musimy przyznać, że testowane routery nieco się rozgrzewały, w szczególności AC21 – od spodu potrafił być naprawdę ciepły (40 stopni i więcej). Nie jest to jednak poziom temperatur, którymi należałoby się przejmować w typowym scenariuszu użycia.

Opinia o Tenda AC19 oraz Tenda AC21

Oba routery kosztują podobnie, jednak oferują nieco inny zakres korzyści dla ostatecznego użytkownika. W przypadku Tenda AC19 korzyścią będzie oczywiście dodatkowy port LAN oraz obsługa USB. W AC21 natomiast największą zaletą jest szybka komunikacja pomiędzy zakresami Wi-Fi.



Oba routery dobrze prezentują się z wierzchu.

Oba routery mogą pochwalić się świetnym interfejsem, tak w przeglądarce, jak i w telefonie. Ilość funkcji może zaskoczyć, zważywszy na cenę tych urządzeń. Jedyne, czego zabrakło, to obsługi drukarek i modemów w porcie USB Tenda AC19. Model AC21 z kolei nieco zawodzi pod względem przepustowości zakresu 2,4 GHz. W obu modelach zabrakło też szyfrowania Wi-Fi w standardzie WPA3.



Jeżeli mielibyśmy wybrać, to design Tenda AC21 bardziej do nas przemawia.

Finalnie, biorąc pod uwagę, że oba routery są w cenie około 250 zł (można je dostać bezpośrednio od producenta przez allegro), należy uznać, że nie wyłamują się z trendu super opłacalności, jaki charakteryzuje routery tego producenta. Obu produktom jednak zabrakło nieco w kwestii dopieszczenia w każdej poza interfejsem dziedzinie, aby otrzymać najwyższą notę. Trochę nas dziwi aż takie segmentowanie rynku przez producenta, ponieważ oba testowane routery dzieli około 10 złotych w cenie, a model AC23, do którego były porównywane, kosztuje kolejne 10 zł więcej. Z drugiej strony można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Ocena routera Tenda AC19

Port USB

Duży zasięg pracy Wi-Fi

Świetny interfejs przeglądarkowy oraz aplikacja

Wysoka przepustowość WAN



Przeciętna przepustowość z wykorzystaniem obu zakresów Wi-Fi

Brak WPA3

86% 4,3/5

Ocena routera Tenda AC21

Wysoka wydajność przy wykorzystaniu obu zakresów jednocześnie

Duży zasięg pracy Wi-Fi

Świetny interfejs przeglądarkowy oraz aplikacja

Wysoka przepustowość WAN



Tylko 3 porty LAN

Brak USB

Brak WPA3

80% 4/5

