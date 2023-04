Obecnie większość nowych sprzętów potrafi wykorzystać przewagę, jaką daje Wi-Fi 6. Może warto rozważyć wymianę swojego starego sprzętu na coś wspierającego obecne standardy? Wskażemy Wam pięć obecnie najbardziej godnych polecenia routerów w cenie około 300 zł.

Planujesz zakup nowego routera do domu? Albo prędkość twojego Internetu nie jest zadowalająca i chcesz wymienić stary router na nowy? Nie chcesz przeznaczać jednak na zakup całego 500+ i zastanawiasz się jaki tani router kupić? Przygotowaliśmy ranking niedrogich routerów do domu, których cena nie przekracza 300 zł.

Oto polecane przez nas routery Wi-Fi do 300 zł

*kolejność na podstawie ceny w dniu publikacji

Czym kierować się przy wyborze taniego routera?

Od poprzedniego zestawienia budżetowych routerów (które to ograniczało się do kwoty 250 zł, ale sami rozumiecie – inflacja…) minęło już nieco czasu. Pozornie niedużo, bo półtora roku, ale w ostatnich czasach, za sprawą popularyzacji standardu Wi-Fi 6, bardzo dużo się w tym segmencie pozmieniało.

Obecnie nawet najtańsze routery będą nas kusić sloganami o najwyższej prędkości, podczas gdy rzeczywistość może być rozczarowująca

Szczęśliwie możemy już całkowicie zapomnieć o routerach w standardzie starszym niż Wi-Fi 5 – ich miejsce słusznie jest już tylko w muzeum. Wybór zatem ograniczamy do średniego segmentu routerów Wi-Fi 5 (nadal popularnego i po prawdzie ciągle wystarczająco wydajnego standardu) oraz najtańszych modeli z Wi-Fi 6. Jednak okazuje się, że nie zawsze będzie warto decydować się na najnowszy standard.



Wizualizacja zmiany w działaniu Wi-Fi, jaką wprowadza Wi-Fi 6 – pakiety z różnych urządzeń przesyłane są jednocześnie, co zmniejsza opóźnienia.

Jeżeli w domu nie posiadamy żadnych urządzeń zgodnych z Wi-Fi 6 (AX) albo router nie będzie musiał obsługiwać bardzo wielu urządzeń jednocześnie, to śmiało można jeszcze pozostać z Wi-Fi 5 (AC). Zwłaszcza że takie routery często oferują większą funkcjonalność w tej samej cenie.

Wybór nawet najszybszego routera na niewiele się zda, jeżeli nasze urządzenia mobilne są równie archaiczne, co stary router

Router z Wi-Fi 6 będzie bardziej przyszłościowy, a jeżeli już teraz mamy urządzenia zgodne z tym standardem i liczba aktywnych domowników przekracza 2-3 osoby, to w zasadzie będzie to jedyny słuszny wybór. Routery z Wi-Fi 6 oferują pozornie również nieco wyższy poziom bezpieczeństwa przez obsługę szyfrowania WPA3, choć tę obecnie można spotkać również w odświeżonych modelach z Wi-Fi 5. Pamiętajcie jednak, że nawet najlepszy standard szyfrowania na niewiele się zda, jeżeli ustawimy hasło składające się tylko np. z 8 cyfr…

W omawianej cenie 300 zł możemy też oczekiwać już podstawowych narzędzi do kontroli rodzicielskiej oraz możliwości skonfigurowania sieci Wi-Fi dla gości (osobny zakres bez dostępu do naszej sieci lokalnej). Większość nowych routerów do 300 zł oferuje również wygodne sterowanie przez aplikację mobilną (włącznie z pierwszą konfiguracją). Pamiętajcie też – wszystkie poniżej prezentowane routery przeznaczone są do współpracy z łączem szerokopasmowym DSL (zatem to dobre routery do światłowodu, jeżeli dostawca łącza zapewni nam adapter typu GPON).

Jaki router do 200 zł?

Mercusys MR50G – bardzo tani, ale już całkiem funkcjonalny router Wi-Fi 5 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Marka Mercusys, należąca do TP-Link, już 3 lata funkcjonuje na naszym rynku, z powodzeniem dostarczając niedrogie urządzenia sieciowe domowym użytkownikom. Model MR50G wyróżnia się przede wszystkim ceną, ale tylko dlatego, że jej niski poziom nie pociągnął za sobą drastycznych cięć, jak to zwykle widzimy u konkurencji (lub nawet w popularnym „kuzynie” tego modelu, czyli TP-Link Archer C6, który w tej samej cenie oferuje jednak przepustowość poniżej 1 Gbps). O ile moduł bezprzewodowy Mercusys MR50G prezentuje się bardzo dobrze (1300 Mbps dla 5 GHz i 600 Mbps dla 2,4 GHz), tak należy zwrócić uwagę na obecność tylko dwóch złączy LAN – jeżeli więcej niż dwa urządzenia w domu potrzebują łączności przewodowej, to bez przełącznika się nie obejdzie, co z kolei automatycznie przekreśla ten wybór. Obecność sześciu anten sprawia natomiast, że model ten bardzo dobrze poradzi sobie z większym ruchem bezprzewodowym. Najważniejsze cechy: Porty LAN 2 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1900 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Tenda AC21 – niedrogi router Wi-Fi 5, który priorytetyzuje zakres 5 GHz Ocena benchmark.pl









4/5 Routery Tenda regularnie zaskakują nas funkcjonalnością w kontekście swojej ceny. Ich bardzo mocną stroną jest zawsze zasięg działania Wi-Fi, co potwierdziły nasze testy polecanego tu modelu. Tenda AC21 to model, który dedykujemy osobom, które mają urządzenia w standardzie Wi-Fi 5 i chcą z nich wykrzesać najwyższą możliwą prędkość – nawet do 1733 Mbps za sprawą MU-MIMO 4x4 w zakresie 5 GHz. Tutaj mamy też jeden port LAN więcej, niż w routerze Mercusys (zatem łącznie trzy złącza 1 GbE). Na pochwałę zasługuje również aplikacja mobilna Tenda, w której możemy dowolnie limitować przepustowość dla wybranych urządzeń w naszej sieci. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3u, 802.3ab

Szybkość sieci WiFi 300, 1733 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak Zobacz recenzję

Mercusys MR1800X – Wi-Fi 6 za mniej niż 200 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeżeli faktycznie zależy nam na zakupie routera z Wi-Fi 6, to ponownie na wyróżnienie zasługuje Mercusys. Model MR1800X, zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, obsługuje przepustowość Wi-Fi do 1800 Mbps – 1200 Mbps w zakresie 5 GHz oraz niespełna 600 Mbps w zakresie 2,4 GHz, a do tego mamy trzy przewodowe złącza 1 GbE. Największą jego zaletą jest naturalnie wsparcie dla wprowadzonego wraz z Wi-Fi 6 protokołu OFDMA, który umożliwia jednoczesny dostęp dla wielu użytkowników (w ramach jednej transmisji można przesyłać dane z wielu urządzeń, co zmniejsza opóźnienia). Funkcję tę docenią z pewnością mobilni gracze, ale również każdy inny domownik z odpowiednio licznej rodziny, która potrafi zatkać nawet bardzo zaawansowany router ze starszym Wi-Fi 5. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1775 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Jaki router do 300 zł?

TP-Link Archer AX1500 – Solidny router z Wi-Fi 6 AX1500 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dopłacając nieco względem poprzedniej propozycji i jednocześnie godząc się na nieco niższą przepustowość dla zakresu 2,4 GHz, dostajemy znacznie przystępniejszy interfejs (zwłaszcza w formie aplikacji mobilnej), nieco lepszą jakość użytych materiałów oraz w końcu standardowe cztery złącza LAN (1 GbE). Router Archer AX1500 wyposażono również w przycisk do szybkiego przyłączania (WPS) i możliwość szybkiego wyłączenia Wi-Fi. Nie ma też co ukrywać – wygląda znacznie lepiej. Co ciekawe, droższy model TP-Link AX10 w praktyce niczym się od AX1500 nie różni – nie dajcie się zwieść – dopłacając, nic w tym przypadku nie zyskamy. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

ASUS RT-AX53U – Funkcjonalny router z Wi-Fi 6 AX1800 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ostatnia propozycja cenowo już w zasadzie zbliża się do ustalonego przez nas tym razem limitu – ale nie robi tego bez powodu. Routery ASUS słyną ze swojej funkcjonalności oraz stabilności. W tym przypadku również dostępne mamy szybsze pasmo 2,4 GHz (574 Mbps), zatem mowa o standardzie AX1800. To, co jednak wyróżnia go na tle konkurencji, to również złącze USB 2.0 – router ten nie tylko pozwala podpiąć i udostępnić w sieci lokalnej drukarkę lub pendrive/dysk USB, ale również umożliwia awaryjnie użyć modemu LTE jako źródła Internetu! To wszystko zwieńcza wyśmienita aplikacja mobilna i wyjątkowo dobrze działający dział wsparcia (kontakt z poziomu panelu sterowania routerem). Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1775 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Najlepszy router do 300 zł naszym zdaniem

Wyjątkowo wybór nie jest łatwy. Z jednej strony możemy się już połasić na najnowsze routery z Wi-Fi 6 – w szczególności na ASUSa RT-AX53U w standardzie AX1800. Z drugiej strony nadal dobre routery z Wi-Fi 5 kuszą znacznie niższą ceną… W tym drugim przypadku szczególnie Mercusys MR50G zdaje się być optymalnym wyborem. Tej decyzji jednak za Was nie podejmiemy.