Meta ogłosiła aktualizację algorytmu Facebooka, która pozwoli użytkownikom lepiej kontrolować wyświetlane wideo.

Jak informuje portal Tech Crunch, Meta ogłosiła wprowadzenie zmian w algorytmie Facebooka, które mają poprawić dopasowanie treści wideo do indywidualnych preferencji użytkowników. Aktualizacja obejmuje m.in. personalizowane sugestie wyszukiwania oraz opcję wyrażania braku zainteresowania konkretnymi materiałami. Dzięki temu użytkownicy zyskają większą kontrolę nad tym, jakie treści pojawiają się w ich feedzie.

Nowe rozwiązania pozwolą użytkownikom łatwiej wskazywać, które treści wideo nie wzbudzają ich zainteresowania, co umożliwi algorytmowi precyzyjniejsze dopasowywanie rekomendacji. Meta zaktualizowała także funkcję "Zapisz", dzięki czemu gromadzenie ulubionych filmów i postów w jednym miejscu stało się bardziej intuicyjne i wygodne.

Wprowadzone zmiany mają rozwiązać problemy zgłaszane przez użytkowników, którzy skarżyli się na zalew niechcianych treści, w tym filmów niskiej jakości czy materiałów generowanych przez AI. Meta przeznaczyła znaczne środki na rozwój sztucznej inteligencji, czego efektem jest m.in. nowy kanał wideo "Vibes", mający oferować bardziej atrakcyjne i dopasowane treści.

Wzorst liczby rolek

Aktualizacja algorytmu ma również na celu promowanie nowszych treści. Facebook planuje zwiększyć o 50 proc. liczbę reelsów, które są publikowane tego samego dnia, co przeglądanie przez użytkownika.

Dodatkowo, Facebook Reels będą oferować sugestie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji. Nowa funkcja ma spodowodować, że użytkowni spędzi więcej czasu na przeglądaniu social mediów oraz pomóc w odkrywaniu treści zgodnych z ich zainteresowaniami. Podobne funkcje są już dostępne na TikToku.