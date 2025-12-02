Sony po cichu poprawiło PlayStation 5. Warto rozglądać się za nową wersją

Sony ulepszyło system chłodzenia w konsoli PlayStation 5 Slim. Nowe rozwiązanie ma eliminować problem wycieku ciekłego metalu, dzięki czemu najnowsze wersje sprzętu powinny być mniej awaryjne.

PlayStation 5 (a później PS5 Slim) to zupełnie nowa konstrukcja, która znacząco podniosła poprzeczkę wydajności w konsolach. Producent zastosował nowy chip AMD, oferujący m.in. obsługę wysokiej rozdzielczości, ray tracingu i szybkiego odświeżania – kluczowych cech z punktu widzenia graczy.

Do chłodzenia układu wykorzystano rozbudowany system z ciekłym metalem, który bardzo dobrze przewodzi ciepło. Część użytkowników zwracała jednak uwagę na potencjalne problemy z takim rozwiązaniem – ustawienie konsoli PS5/PS5 Slim w pionie mogło prowadzić do wycieku ciekłego metalu i pogorszenia właściwości chłodzenia.

Wygląda na to, że problem został w końcu rozwiązany w nowej wersji PlayStation 5 Slim na rok 2025.

Sony poprawia PlayStation 5

Jak informuje na platformie X użytkownik modyfikatorcasper, w odświeżonych wersjach PlayStation 5 Slim oznaczonych jako CFI-2116 producent wprowadził zmiany w konstrukcji chłodzenia. Nadal stosowany jest ciekły metal, ale zmodyfikowano podstawę radiatora.

Dzięki specjalnym żłobieniom ciekły metal nie powinien już wypływać spod układu chłodzenia, co zwiększa niezawodność konsoli – szczególnie podczas używania jej w pionie. Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej w PlayStation 5 Pro, wyposażonej w znacznie wydajniejszy układ.

Sony oficjalnie nie komunikowało takich zmian, jednak mogą one mieć istotne znaczenie, jeśli chodzi o awaryjność sprzętu.

Którą wersję wybrać?

Jeśli planujecie zakup PlayStation 5 Slim, warto szukać modelu oznaczonego jako CFI-2116. Ulepszone chłodzenie powinno przełożyć się na większą niezawodność i spokojniejszą eksploatację, zwłaszcza przy pionowym ustawieniu konsoli.

PS. Niektóre sklepy wciąż oferują konsole w promocyjnych cenach. To dobry moment, by kupić nowszą, poprawioną wersję PS5 Slim w niższej cenie.