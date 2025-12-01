Pamięć RAM

Ceny pamięci RAM lecą w kosmos. Gracze nawołują do bojkotu

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
5 komentarzyDyskutuj z nami

Pamięci RAM osiągają astronomiczne ceny, co budzi coraz większe niezadowolenie wśród graczy. Niektórzy z nich nawołują nawet do bojkotu zakupów, licząc, że doprowadzi to do zmian w wycenie.

Ceny pamięci RAM biją kolejne rekordy – w ostatnich tygodniach zarówno nowsze moduły DDR5, jak i starsze DDR4 wyraźnie podrożały. W wielu przypadkach kosztują już nawet dwukrotnie więcej niż na przełomie września i października. Jak tłumaczyła firma Wilk Elektronik, wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się dalej pogarszać, a ceny pamięci mogą rosnąć przez cały przyszły rok. 

Gracze nawołują do bojkotu 

W sieci pojawiły się głosy niezadowolonych graczy, którzy nawołują do bojkotu zakupu nowego, drogiego RAM-u, licząc, że wywrze to presję na producentów i skłoni ich do obniżek. 

Jeden z użytkowników serwisu Reddit komentuje: 

“[...]Jeśli zdecydujemy się nagradzać te około trzy firmy, które kontrolują ten rynek, będzie to sygnał dla producentów procesorów i innych, że oni również powinni radykalnie podnieść ceny. 

Więc chyba że chcecie płacić 5 tys. dolarów za komputer pełen pięcioletnich części - teraz jest moment, żeby powiedzieć „nie”: kupować starszą, tańszą pamięć RAM, kupować z drugiej ręki i nie nagradzać tej praktyki waszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi.[...]”  - pisze Arbiter61.

Czy bojkot ma sens  

Największym problemem jest to, że podaż DRAM i przyszłe moce produkcyjne zostały już w dużej mierze wykupione przez firmy inwestujące w rozbudowę centrów danych. Prowadzi to do niedoborów na rynku konsumenckim, który i tak stanowi jedynie niewielką część całkowitej sprzedaży. 

W praktyce plan bojkotu zakupów pamięci nie ma więc większego sensu. Nawet gdyby gracze masowo zdecydowali się nie kupować RAM-u (co jest mało prawdopodobne, bo zawsze znajdą się osoby kierujące się własnym interesem, niezależnie od cen), producenci i tak bez trudu sprzedadzą cały towar dużym odbiorcom, gotowym kupić praktycznie każdą ilość pamięci. 

Inny użytkownik serwisu Reddit wskazuje na coś podobnego:

"Nie zrozum mnie źle — zgadzam się z tobą, ale jest po prostu zbyt wielu entuzjastów PC, którzy są gotowi zapłacić każdą cenę, żeby zdobyć to, czego potrzebują. Z tego samego powodu karty RTX x090 zawsze były wyprzedane." - komentuje MrOphicer.

Jak żyć? 

Jeśli planowaliście zakup komputera i nie możecie długo czekać, warto rozważyć kupno pamięci RAM już teraz – jeszcze przed kolejnymi podwyżkami. Mimo obecnych realiów wciąż można trafić na całkiem przyzwoite oferty. 

Jeśli jednak macie dużo czasu i nie zależy wam na szybkim zakupie, możecie przeczekać kryzys. Najprawdopodobniej potrwa on aż do momentu rozbudowy linii produkcyjnych. Wstępne prognozy wskazują, że problemy z wysokimi cenami mogą utrzymywać się przez cały przyszły rok.

Przeczytaj także:

Komentarze

5
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    cattani43
    3
    Ci co głosują, że nie ma sensu to ludzie pozbawieni instynktu samozachowawczego. Rozumię wszystko jeżeli chodzi o zdrowie i życie (jedzenie) ale nie kupowanie tylko po to co zresztą robi obecnie większość, bo inni nie mają.
    • avatar
      Fa_sol
      2
      Ja tylko żałuję że odkładałem powiększenie pamięci na później. Teraz jest to później i przy tych cenach jednak zostanę przy 32GB :P
      • avatar
        KMN123
        1
        Staram się w życiu być pragmatyczny. Jeżeli mnie na coś aktualnie nie stać, to nie zawracam sobie tym głowy (kredytami...). Postęp technologiczny jest na tyle szybki, że pogoń za nowinkami technicznymi nie ma sensu. Konsument zawsze stoi na straconej pozycji wobec producentów. Podam przykład: platforma AM4 z 16 rdzeniowym 5950X i pamięciami 32GB DDR4, to aktualnie wydatek rzędu 2kPLN, a jest tylko 10-15% mniej wydajna od AM5, która kosztuje aktualnie kosmiczne pieniądze. Oczywiście, zamiast posiadać RTX 5090/4090 można w zupełności grać/konwertować/obrabiać video i grafikę na RX7900XTX, który jest 4-krotnie tańszy.
        Moim zdaniem, jeżeli ktoś musi robić upgrade lub złożyć nowego PC-ta, to powinien odpuścić sobie upgrade o pamięci teraz, a składając nowego PC-ta rozważyć platformę AM4 "na przeczekanie" do kolejnej generacji lub powrotu do cen z ub. miesięcy.
        Praw rynkowych żaden bojkot nie zmieni. Jeżeli podaż jest niska, to cena zawsze będzie wysoka.
        • avatar
          BombaX
          1
          Ja tam już mogę bojkotować... dzisiaj odebrałem pamięci z promo w Avansie
          • avatar
            Spichris
            0
            Myślicie że jak nie kupicie pamięci RAM to ceny zmaleją? Niby z jakiej racji, skoro ich niedobór, a co za tym idzie i cena, są wynikiem kontraktów dla operatorów centrów danych. Rynek konsumencki to ile obecnie? ~25% i ciągle maleje? Dla firm liczą się przede wszystkim kontrakty biznesowe i z nich mają największy zysk, a nie jakiś tam Kowalski, co kupuje raz na 10 lat.

            Witaj!

            Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
            Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

            Połącz konto już teraz.

            Zaloguj przez 1Login