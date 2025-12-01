Ceny pamięci RAM lecą w kosmos. Gracze nawołują do bojkotu

Pamięci RAM osiągają astronomiczne ceny, co budzi coraz większe niezadowolenie wśród graczy. Niektórzy z nich nawołują nawet do bojkotu zakupów, licząc, że doprowadzi to do zmian w wycenie.

Ceny pamięci RAM biją kolejne rekordy – w ostatnich tygodniach zarówno nowsze moduły DDR5, jak i starsze DDR4 wyraźnie podrożały. W wielu przypadkach kosztują już nawet dwukrotnie więcej niż na przełomie września i października. Jak tłumaczyła firma Wilk Elektronik, wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się dalej pogarszać, a ceny pamięci mogą rosnąć przez cały przyszły rok.

Gracze nawołują do bojkotu

W sieci pojawiły się głosy niezadowolonych graczy, którzy nawołują do bojkotu zakupu nowego, drogiego RAM-u, licząc, że wywrze to presję na producentów i skłoni ich do obniżek.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit komentuje:

“[...]Jeśli zdecydujemy się nagradzać te około trzy firmy, które kontrolują ten rynek, będzie to sygnał dla producentów procesorów i innych, że oni również powinni radykalnie podnieść ceny.

Więc chyba że chcecie płacić 5 tys. dolarów za komputer pełen pięcioletnich części - teraz jest moment, żeby powiedzieć „nie”: kupować starszą, tańszą pamięć RAM, kupować z drugiej ręki i nie nagradzać tej praktyki waszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi.[...]” - pisze Arbiter61.

Czy bojkot ma sens

Największym problemem jest to, że podaż DRAM i przyszłe moce produkcyjne zostały już w dużej mierze wykupione przez firmy inwestujące w rozbudowę centrów danych. Prowadzi to do niedoborów na rynku konsumenckim, który i tak stanowi jedynie niewielką część całkowitej sprzedaży.

W praktyce plan bojkotu zakupów pamięci nie ma więc większego sensu. Nawet gdyby gracze masowo zdecydowali się nie kupować RAM-u (co jest mało prawdopodobne, bo zawsze znajdą się osoby kierujące się własnym interesem, niezależnie od cen), producenci i tak bez trudu sprzedadzą cały towar dużym odbiorcom, gotowym kupić praktycznie każdą ilość pamięci.

Inny użytkownik serwisu Reddit wskazuje na coś podobnego:

"Nie zrozum mnie źle — zgadzam się z tobą, ale jest po prostu zbyt wielu entuzjastów PC, którzy są gotowi zapłacić każdą cenę, żeby zdobyć to, czego potrzebują. Z tego samego powodu karty RTX x090 zawsze były wyprzedane." - komentuje MrOphicer.

Jak żyć?

Jeśli planowaliście zakup komputera i nie możecie długo czekać, warto rozważyć kupno pamięci RAM już teraz – jeszcze przed kolejnymi podwyżkami. Mimo obecnych realiów wciąż można trafić na całkiem przyzwoite oferty.

Jeśli jednak macie dużo czasu i nie zależy wam na szybkim zakupie, możecie przeczekać kryzys. Najprawdopodobniej potrwa on aż do momentu rozbudowy linii produkcyjnych. Wstępne prognozy wskazują, że problemy z wysokimi cenami mogą utrzymywać się przez cały przyszły rok.