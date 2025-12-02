Polskie studio podało kilka nowych informacji w związku z harmonogramem prac nad swoimi najważniejszymi markami - "Cyberpunk 2077" i "Wiedźmin". CDPR potwierdził też ostatecznie, że "Wiedźmin 4" nie ukaże się w 2026 r. Ich ambitny plan zakłada wydanie nowej trylogii do 2033 r.

Grupa CD Projekt Red poinformowała inwestorów o harmonogramie prac nad najważniejszymi projektami. Michał Nowakowski, dyrektor współzarządzający CDPR potwierdził na spotkaniu z inwestorami ostatecznie, że "Wiedźmin 4", który ma zapoczątkować całkiem nową trylogię, nie ukaże się w 2026 roku. Mówił też o drugiej prężnej marce polskiego studia - "Cyberpunk 2077" i pracach nad drugą częścią.

Oprócz prac nad Wiedźminem, równolegle trwają prace nad kontynuacją gry "Cyberpunk 2077", która także wykorzystuje Unreal Engine 5. Premiera drugiej części gry planowana jest najwcześniej w 2028 roku. "Tuż przed 5. rocznicą Cyberpunk 2077 właśnie przekroczył próg 35 milionów sprzedanych egzemplarzy. To nie tylko niezwykłe osiągnięcie dla nas, ale także mocny dowód siły serii i skuteczności naszej strategii biznesowej. Dostarczamy wysokiej jakości gry z wciągającą fabułą, które ciągle się sprzedają, wspierane aktualizacjami treści, które zapewniają ciągły rozwój i angażują graczy przez lata" - mówił Michał Nowakowski inwestorom.

"Wiedźmin 4, 5, 6": nowa trylogia w sześć lat

Po tym, jak produkcja "Wiedźmina 4" weszła w pełny etap rozwoju około rok temu Redzi nie ujawniają zbyt wiele. Wiemy, że zespół pracujący obecnie nad grą liczy 447 osób, a zaprezentowane w czerwcu demo technologiczne na Unreal Engine 5 zasygnalizowało kilka obiecujących kierunków. Grupa CDPR ma ambitny plan wydania kolejnych trzech gier z serii "Wiedźmin" z Ciri w roli głównej w ciągu sześciu lat od premiery "Wiedźmina 4". To oznacza, że na finał trzech nowych Wiedźminów gracze poczekają co najmniej do 2033 roku.

Studio jest w trakcie wykorzystania technologii Unreal Engine 5 do tworzenia "Wiedźmina 4" już od czterech lat.

"Jesteśmy zadowoleni z tego, jak silnik [Unreal Engine 5.6 - red.] ewoluuje dzięki wysiłkom zespołu Epic i jak uczymy się, jak sprawić, by działał w ogromnej grze z otwartym światem, jaką ma być Wiedźmin 4. W pewnym sensie, tak, uważam, że kolejne gry powinny być wydawane w krótszym czasie - jak wspominaliśmy wcześniej, naszym planem jest wydanie całej trylogii w ciągu sześciu lat, więc tak, oznaczałoby to, że planujemy krótszy czas rozwoju między Wiedźminem 4 a 5, między Wiedźminem 5 a 6" - przekazał na spotkaniu z inwestorami Michał Nowakowski.

Studio zaznaczyło również, że demo technologiczne nie pokazywało fragmentów rozgrywki, lecz jedynie prezentowało technologie, które zostaną wykorzystane przy produkcji gry. Jak dotąd potwierdzono użycie m.in. Unreal Engine Framework, MetaHuman, Smart Objects, Nanite Foliage oraz innych narzędzi wspierających tworzenie świata.

Bez niespodzianek na The Game Awards

Na spotkaniu z inwestorami Michał Nowakowski, współzarządzający dyrektor generalny CDPR zasugerował, że mimo nominacji "Wiedźmina 4" do The Game Awards 2025 w kategorii "Najbardziej wyczekiwana gra" nie należy spodziewać się żadnych nowych materiałów. Najwcześniejszy możliwy termin debiutu to 2027 rok (raczej druga połowa roku). W konsekwencji finał nowej trylogii, czyli "Wiedźmin 6" pojawiłby się dopiero w 2033 roku.

"Wiedźmin 4" to bezpośrednia kontynuacja przygód Białego Wilka, którego twórcy 10 lat temu odesłali w ostatnim dodatku do "Wiedźmina 3" na spokojną emeryturę do Corvo Bianco w Toussaint. W głównej roli teraz znajdzie się Ciri, czyli przybrana córka Geralta, która sama wkroczyła na wiedźmiński szlak. Na razie twórcy udostępnili teaser i demo technologiczne, które rozbudziło apetyt fanów na więcej. Nowa gra z wiedźmińskiego uniwersum ma być produkcją, której akcja dzieje się kilka lat po wydarzeniach z trzeciej części serii, a główną grywalną postacią będzie starsza Ciri, pełnoprawna wiedźminka. Na wszystkich pokazanych materiałach widzimy nowy wiedźmiński medalion, który ma symbolizować nową wiedźmińską szkołę - Rysia, co także wcześniej potwierdziło CDPR.

