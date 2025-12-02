Gra Bartosiaka, ale bez Bartosiaka. Klapa Systemic War

Systemic War – gra promowana przez Jacka Bartosiaka, znanego analityka geopolitycznego – miała być ogromnym hitem. Patrząc jednak na zainteresowanie wersją demo, tytuł raczej nie spełnił oczekiwań graczy.

Systemic War to strategia geopolityczna, w której gracze kierują konfliktami na skalę globalną, podejmując decyzje polityczne, militarne i gospodarcze, które wpływają na losy państw i relacje międzynarodowe. Gra łączy w sobie elementy symulacji strategicznej i gry turowej, pozwalając graczom na planowanie działań zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Gracze mogą prowadzić negocjacje dyplomatyczne, zawierać sojusze, a także zarządzać zasobami i technologią wojskową swoich państw. W grze istotną rolę odgrywa także strategia informacyjna i ekonomiczna – decyzje podjęte w jednej dziedzinie mogą mieć konsekwencje w zupełnie innym obszarze.

Tytuł od samego początku wzbudzał w Polsce duże zainteresowanie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Jacka Bartosiaka, znanego analityka geopolitycznego, który pełnił funkcję prezesa studia Play of Battle. Twórcy gry wieszczyli wielki sukces – zarówno w kraju, jak i za granicą – licząc, że projekt przyciągnie rzesze graczy.

Klapa dema Systemic War

Premiera Systemic War została zaplanowana na koniec 2026 r. W październiku, w ramach tygodniowego festiwalu Steam Next Fest, udostępniono demo, na które twórcy pokładali duże nadzieje. Teraz można pokusić się o pierwsze wnioski.



Demo Systemic War nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem (źródło: SteamDB)

Niestety, dane ze SteamDB pokazują, że zainteresowanie demem nie było zbyt duże – maksymalnie grało w nie nieco ponad 2 tys. osób (obecnie demo jest niedostępne, więc statystyki pokazują 0 grających).

Twórcy spodziewali się sprzedaży finalnej wersji gry w setkach tysięcy lub milionów sztuk. Po statystykach dema taki sukces tytułu wydaje się mało prawdopodobny, mimo wcześniejszego entuzjazmu i medialnego rozgłosu.

Bartosiak odchodzi ze studia

Puls Biznesu poinformował, że Jacek Bartosiak zrezygnował z funkcji prezesa Play of Battle. Rezygnację miał złożyć jeszcze w październiku, kończąc trzyletni okres kierowania spółką. Obecnie głównym celem firmy jest znalezienie zagranicznego partnera strategicznego. Bartosiak nadal jednak aktywnie uczestniczy w produkcji Systemic War – zarówno konsultując mechaniki gry, jak i promując tytuł w mediach.