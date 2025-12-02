Gry komputerowe

Gra Bartosiaka, ale bez Bartosiaka. Klapa Systemic War

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Systemic War – gra promowana przez Jacka Bartosiaka, znanego analityka geopolitycznego – miała być ogromnym hitem. Patrząc jednak na zainteresowanie wersją demo, tytuł raczej nie spełnił oczekiwań graczy.

Systemic War to strategia geopolityczna, w której gracze kierują konfliktami na skalę globalną, podejmując decyzje polityczne, militarne i gospodarcze, które wpływają na losy państw i relacje międzynarodowe. Gra łączy w sobie elementy symulacji strategicznej i gry turowej, pozwalając graczom na planowanie działań zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. 

Gracze mogą prowadzić negocjacje dyplomatyczne, zawierać sojusze, a także zarządzać zasobami i technologią wojskową swoich państw. W grze istotną rolę odgrywa także strategia informacyjna i ekonomiczna – decyzje podjęte w jednej dziedzinie mogą mieć konsekwencje w zupełnie innym obszarze.

Tytuł od samego początku wzbudzał w Polsce duże zainteresowanie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Jacka Bartosiaka, znanego analityka geopolitycznego, który pełnił funkcję prezesa studia Play of Battle. Twórcy gry wieszczyli wielki sukces – zarówno w kraju, jak i za granicą – licząc, że projekt przyciągnie rzesze graczy. 

Klapa dema Systemic War

Premiera Systemic War została zaplanowana na koniec 2026 r. W październiku, w ramach tygodniowego festiwalu Steam Next Fest, udostępniono demo, na które twórcy pokładali duże nadzieje. Teraz można pokusić się o pierwsze wnioski.

Systemic War - statystyki SteamDB
Demo Systemic War nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem (źródło: SteamDB)

Niestety, dane ze SteamDB pokazują, że zainteresowanie demem nie było zbyt duże – maksymalnie grało w nie nieco ponad 2 tys. osób (obecnie demo jest niedostępne, więc statystyki pokazują 0 grających).

Twórcy spodziewali się sprzedaży finalnej wersji gry w setkach tysięcy lub milionów sztuk. Po statystykach dema taki sukces tytułu wydaje się mało prawdopodobny, mimo wcześniejszego entuzjazmu i medialnego rozgłosu. 

Bartosiak odchodzi ze studia

Puls Biznesu poinformował, że Jacek Bartosiak zrezygnował z funkcji prezesa Play of Battle. Rezygnację miał złożyć jeszcze w październiku, kończąc trzyletni okres kierowania spółką. Obecnie głównym celem firmy jest znalezienie zagranicznego partnera strategicznego. Bartosiak nadal jednak aktywnie uczestniczy w produkcji Systemic War – zarówno konsultując mechaniki gry, jak i promując tytuł w mediach.

    Kenjiro
    Niszowy segment gry toczącej się w kraju znanym głównie z papieża, Wałęsy, bigosu i kiełbasy. Nawet gdyby gra była perfekcyjna technicznie, to u nas można by znaleźć najwyżej kilkanaście tysięcy graczy i potencjalnych nabywców. Co innego, gdyby areną działań było USA, Francja, Wielka Brytania, czy Chiny. No cóż, pomarzyć można.
      pawelpaw
      Zrobili złą prasę i wyszlo jak wyszło. Od początku czytałem jakieś niepochlebne opinie ale sprawdzę ja na premierę na pewno. Jak zrobią dobra reklamę przed premierą to na pewno będzie więcej osób. Muszą podpłacic kilku steemerow z oglądalnością ok miliona którzy grają w podobne tytuły w różnych krajach by zaprezentowali ich produkcję i jeśli gra będzie ok to się sprzeda nawet w milionach.

