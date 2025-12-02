Netflix wycofuje ważną funkcję. Co z przesyłaniem obrazu na telewizor?

Netflix po cichu wprowadził zmianę, która nie ucieszy wielu użytkowników. Usunięto funkcję przesyłania obrazu z aplikacji mobilnej na większość współczesnych telewizorów, pozostawiając ją jedynie na wybranych, starszych modelach. Decyzja budzi spore kontrowersje.

Część użytkowników zaczęła szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego w aplikacji Netflix brakuje przycisku przesyłania (Cast). Jak wynika z komunikatu na stronie w Centrum Pomocy Netflixa, funkcja przesyłania obrazu została usunięta z aplikacji. Firma radzi użytkownikom, aby zamiast tego korzystali z fizycznych pilotów i aplikacji dostępnych bezpośrednio na smart TV.

W oficjalnym komunikacie czytamy:

“Netflix nie obsługuje już funkcji przesyłania obrazu (ang. casting) seriali z urządzeń przenośnych do większości telewizorów i podłączonych do telewizora urządzeniach do przesyłania strumieniowego. Do korzystania z serwisu Netflix należy użyć pilota dołączonego do telewizora lub podłączonego do telewizora urządzenia do przesyłania strumieniowego.”

Netflix obsługuje przesyłanie obrazu (casting) do:

Chromecast 3. generacji lub starszych (bez fizycznego pilota)

Google Nest Hub Smart Display

Wybranych telewizorów Vizio z obsługą Cast

Wybranych telewizorów Compal z obsługą Cast

Użytkownicy z planem z reklamami zostali całkowicie odcięci

Co warto podkreślić, funkcja przesyłania została wyłączona dla użytkowników z tańszymi abonamentami z reklamami (te nie są jeszcze dostępne w Polsce). Jeszcze na początku roku mogli oni przesyłać treści na urządzenia Chromecast z Google TV, choć w ograniczonym zakresie. Teraz jednak opcja ta została dla nich całkowicie wyłączona.

Brak wyjaśnienia, rosnąca frustracja

Netflix nie podał jasnej przyczyny, dla której funkcja została usunięta. Portal Android Authority skontaktował się z przedstawicielem obsługi klienta firmy. Pracownik wyjaśnił jedynie, że jeśli urządzenie ma własny pilot, przesyłanie nie jest wspierane — a powodem zmian ma być „poprawa doświadczenia użytkownika”. Wielu internautów zwraca jednak uwagę, że zmiana w praktyce pogorszyła wygodę korzystania z usługi.

Brak funkcji Cast w Netflix

Netflix przypomina również, że brak ikony Cast może wynikać z prostszych przyczyn. Jeśli w aplikacji na urządzeniu nie pojawia się ikona przesyłania (Cast), zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że nie należy ono do tej samej sieci Wi-Fi co Chromecast lub telewizor.

Jeśli po naciśnięciu przycisku przesyłania (Cast) na liście nie wyświetla się urządzenie Chromecast lub telewizor kompatybilny z technologią Google Cast, może to oznaczać problem z odnalezienie urządzenia w sieci Wi-Fi. W takiej sytuacji trzeba nacisnąć opcję “Zezwól”.