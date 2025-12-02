Trzyczęściowy Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. To smartfon i tablet w jednym
Samsung zaprezentował właśnie swój pierwszy trzyczęściowy składany smartfon. Zgodnie z oczekiwaniami, jego nazwa to Galaxy Z TriFold.
Galaxy Z TriFold stanowi bezpośrednią konkurencję dla Huaweia Mate XT, ale oba urządzenia dość mocno różnią się konstrukcyjnie.
Huawei zastosował obudowę w formie harmonijki z jednym ekranem, którego 1/3 pełni po złożeniu funkcję wyświetlacza zewnętrznego. Samsung postawił natomiast na dwa ekrany, dzięki czemu ten wewnętrzny jest po złożeniu chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi ze wszystkich stron.
6,5-calowy smartfon + 10-calowy tablet = Samsung Galaxy Z TriFold
Po złożeniu Galaxy Z TriFold ma formę zbliżoną do zwykłego, choć grubego (12,9 mm) telefonu z ekranem 6,5 cala. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz zewnętrzny, który wcześniej trafił do Galaxy Z Folda 7.
Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji 10-calowy ekran o proporcjach 4:3. Obsługuje on tryb desktopowy Samsung DeX, który ułatwia pracę z wieloma oknami.
Samsung przekonuje, że jednym z największych wyzwań inżynieryjnych było zaprojektowanie systemu dwóch tytanowych zawiasów. Każda z trzech części urządzenia ma różną grubość i wagę, więc zaprojektowanie wygodnego oraz intuicyjnego mechanizmu składania i rozkładania wymagało ponoć niemałego wysiłku.
Galaxy Z TriFold odziedziczył większość wyposażenia po modelu Galaxy Z Fold 7, co oznacza, że w chwili premiery jest on napędzany przez ubiegłorocznego Snapdragona 8 Elite, a nie najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5.
|Galaxy Z TriFold
|Galaxy Z Fold 7
|Ekran zewnętrzny
|AMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 2600 nitów
|Ekran wewnętrzny
|AMOLED 10 cali,
2160 x 1584 (268 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 1600 nitów
|AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 2600 nitów
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Czip
|Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
|Aparat główny
|200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
|Aparat tele
|10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|Aparaty przednie
|10 Mpix,
f/2,2
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|Bateria
|5600 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne
|4400 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne
|Wymiary po złożeniu
|159,2 × 75,0 × 12,9 mm
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm
|Wymiary po rozłożeniu
|159,2 × 214,1 × 3,9 - 4,2 - 4 mm
|158,4 x 143,2 x 4,2 mm
|Waga
|309 g
|215 g
|Android
|16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji,
7 lat łatek bezpieczeństwa
|Odporność
|IP48,
Gorilla Glass Victus 2,
rama z Armor Aluminium
Samsung Galaxy Z TriFold raczej nie pojawi się w Polsce
W pierwszej kolejności Galaxy Z TriFold w wersji 512 GB trafia do sprzedaży w Korei Południowej, gdzie został wyceniony na 3 590 400 wonów, czyli równowartość 8900 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 z 256 GB kosztuje 2 276 200 wonów w Korei i 8799 zł w Polsce.
Samsung ogłosił, że w przyszłości dystrybucja zostanie rozszerzona o kolejne kraje, ale na razie wymienił jedynie Stany Zjednoczone, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan i Singapur. Dostępność w Europie stoi więc pod ogromnym znakiem zapytania.
Komentarze1
co do samsunga, ja na ich miejscu bym omijał 7demkę wielkim kołem. oni chyba myślą że ludzie zapomnieli o ognistym note 7 :) z zakazem wnoszenia do samolotu.