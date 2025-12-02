Trzyczęściowy Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. To smartfon i tablet w jednym

Samsung zaprezentował właśnie swój pierwszy trzyczęściowy składany smartfon. Zgodnie z oczekiwaniami, jego nazwa to Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z TriFold stanowi bezpośrednią konkurencję dla Huaweia Mate XT, ale oba urządzenia dość mocno różnią się konstrukcyjnie.

Huawei zastosował obudowę w formie harmonijki z jednym ekranem, którego 1/3 pełni po złożeniu funkcję wyświetlacza zewnętrznego. Samsung postawił natomiast na dwa ekrany, dzięki czemu ten wewnętrzny jest po złożeniu chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi ze wszystkich stron.

6,5-calowy smartfon + 10-calowy tablet = Samsung Galaxy Z TriFold

Po złożeniu Galaxy Z TriFold ma formę zbliżoną do zwykłego, choć grubego (12,9 mm) telefonu z ekranem 6,5 cala. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz zewnętrzny, który wcześniej trafił do Galaxy Z Folda 7.

Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji 10-calowy ekran o proporcjach 4:3. Obsługuje on tryb desktopowy Samsung DeX, który ułatwia pracę z wieloma oknami.

Samsung przekonuje, że jednym z największych wyzwań inżynieryjnych było zaprojektowanie systemu dwóch tytanowych zawiasów. Każda z trzech części urządzenia ma różną grubość i wagę, więc zaprojektowanie wygodnego oraz intuicyjnego mechanizmu składania i rozkładania wymagało ponoć niemałego wysiłku.

Galaxy Z TriFold odziedziczył większość wyposażenia po modelu Galaxy Z Fold 7, co oznacza, że w chwili premiery jest on napędzany przez ubiegłorocznego Snapdragona 8 Elite, a nie najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Galaxy Z TriFold Galaxy Z Fold 7 Ekran zewnętrzny AMOLED 6,5 cala,

2520 x 1080 (422 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 2600 nitów Ekran wewnętrzny AMOLED 10 cali,

2160 x 1584 (268 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 1600 nitów AMOLED 8 cali,

2184 x 1968 (367 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 2600 nitów Głośniki Dolby Atmos Czip Snapdragon 8 Elite

dla Galaxy Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.0 Aparat główny 200 Mpix,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat tele 10 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparaty przednie 10 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC, eSIM Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania Bateria 5600 mAh,

ładowanie 45 W,

bezprzewodowe 15 W,

indukcyjne zwrotne 4400 mAh,

ładowanie 25 W,

bezprzewodowe 15 W,

indukcyjne zwrotne Wymiary po złożeniu 159,2 × 75,0 × 12,9 mm 158,4 × 72,8 × 8,9 mm Wymiary po rozłożeniu 159,2 × 214,1 × 3,9 - 4,2 - 4 mm 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Waga 309 g 215 g Android 16 z One UI 8,

7 dużych aktualizacji,

7 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP48,

Gorilla Glass Victus 2,

rama z Armor Aluminium

Samsung Galaxy Z TriFold raczej nie pojawi się w Polsce

W pierwszej kolejności Galaxy Z TriFold w wersji 512 GB trafia do sprzedaży w Korei Południowej, gdzie został wyceniony na 3 590 400 wonów, czyli równowartość 8900 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 z 256 GB kosztuje 2 276 200 wonów w Korei i 8799 zł w Polsce.

Samsung ogłosił, że w przyszłości dystrybucja zostanie rozszerzona o kolejne kraje, ale na razie wymienił jedynie Stany Zjednoczone, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan i Singapur. Dostępność w Europie stoi więc pod ogromnym znakiem zapytania.