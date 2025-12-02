Smartfony

Trzyczęściowy Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. To smartfon i tablet w jednym

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Samsung zaprezentował właśnie swój pierwszy trzyczęściowy składany smartfon. Zgodnie z oczekiwaniami, jego nazwa to Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z TriFold stanowi bezpośrednią konkurencję dla Huaweia Mate XT, ale oba urządzenia dość mocno różnią się konstrukcyjnie. 

Huawei zastosował obudowę w formie harmonijki z jednym ekranem, którego 1/3 pełni po złożeniu funkcję wyświetlacza zewnętrznego. Samsung postawił natomiast na dwa ekrany, dzięki czemu ten wewnętrzny jest po złożeniu chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi ze wszystkich stron. 

6,5-calowy smartfon + 10-calowy tablet = Samsung Galaxy Z TriFold

Po złożeniu Galaxy Z TriFold ma formę zbliżoną do zwykłego, choć grubego (12,9 mm) telefonu z ekranem 6,5 cala. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz zewnętrzny, który wcześniej trafił do Galaxy Z Folda 7

Po rozłożeniu użytkownik ma do dyspozycji 10-calowy ekran o proporcjach 4:3. Obsługuje on tryb desktopowy Samsung DeX, który ułatwia pracę z wieloma oknami. 

Samsung przekonuje, że jednym z największych wyzwań inżynieryjnych było zaprojektowanie systemu dwóch tytanowych zawiasów. Każda z trzech części urządzenia ma różną grubość i wagę, więc zaprojektowanie wygodnego oraz intuicyjnego mechanizmu składania i rozkładania wymagało ponoć niemałego wysiłku. 

Galaxy Z TriFold odziedziczył większość wyposażenia po modelu Galaxy Z Fold 7, co oznacza, że w chwili premiery jest on napędzany przez ubiegłorocznego Snapdragona 8 Elite, a nie najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5

 Galaxy Z TriFoldGalaxy Z Fold 7
Ekran zewnętrznyAMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 2600 nitów
Ekran wewnętrznyAMOLED 10 cali,
2160 x 1584 (268 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 1600 nitów		AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 2600 nitów
GłośnikiDolby Atmos
CzipSnapdragon 8 Elite
dla Galaxy
Pamięć RAM16 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
Aparat główny200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
Aparat UW12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
Aparat tele10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
Aparaty przednie10 Mpix,
f/2,2
Łączność5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilania
Bateria5600 mAh,
ładowanie 45 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne		4400 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne
Wymiary po złożeniu159,2 × 75,0 × 12,9 mm158,4 × 72,8 × 8,9 mm
Wymiary po rozłożeniu159,2 × 214,1 × 3,9 - 4,2 - 4 mm158,4 x 143,2 x 4,2 mm
Waga309 g215 g
Android16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji,
7 lat łatek bezpieczeństwa
OdpornośćIP48,
Gorilla Glass Victus 2,
rama z Armor Aluminium

 Samsung Galaxy Z TriFold raczej nie pojawi się w Polsce

W pierwszej kolejności Galaxy Z TriFold w wersji 512 GB trafia do sprzedaży w Korei Południowej, gdzie został wyceniony na 3 590 400 wonów, czyli równowartość 8900 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 z 256 GB kosztuje 2 276 200 wonów w Korei i 8799 zł w Polsce. 

Samsung ogłosił, że w przyszłości dystrybucja zostanie rozszerzona o kolejne kraje, ale na razie wymienił jedynie Stany Zjednoczone, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan i Singapur. Dostępność w Europie stoi więc pod ogromnym znakiem zapytania. 

  • avatar
    GejzerJara
    0
    heh. dobijają do 10 tysi w złotych. jaki to ma sens?????? to ja już wolę zostać przy zwykłym smartfonie, uzupełnionym o lekki laptop. oby nie gejmingowy, bo ciężki i wielki.

    co do samsunga, ja na ich miejscu bym omijał 7demkę wielkim kołem. oni chyba myślą że ludzie zapomnieli o ognistym note 7 :) z zakazem wnoszenia do samolotu.

