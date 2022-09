Dziś premiera gry Metal: Hellsinger – jednej z najbardziej pomysłowych strzelanek pierwszoosobowych ostatnich lat.

Metal: Hellsinger wjeżdża na rynek – zobacz zwiastun

Właśnie dziś (15 września), punktualnie o godzinie 10.00 na rynku zadebiutowała gra Metal: Hellsinger. Już teraz zabawę można rozpocząć na pecetach oraz konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Być może nic nawet za to nie zapłacisz, bo gra od razu zasiliła katalog usługi Xbox Game Pass.

Metal: Hellsinger? Pierwsze słyszę

Metal: Hellsinger to jedna z najbardziej oryginalnych i intrygujących strzelanek, jakie ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć. Proponuje zupełnie nowe podejście do rozgrywki, w którym samo trafianie w przeciwników to za mało – trafiać trzeba też w rytm muzyki, dzięki czemu coraz intensywniej rozbrzmiewa ona w słuchawkach czy też w głośnikach – zależy na czym słuchasz.

Potężna, metalowa ścieżka dźwiękowa jest zresztą jedną z najmocniejszych stron tej produkcji – została skomponowana specjalnie na potrzeby tej produkcji – przy udziale tak znakomitych wokalistów jak Serj Tankian (z System of a Down), Matt Heafy (z Trivium), Randy Blythe (z Lamb of God) czy Alissa White-Gluz (z Arch Enemy).

Recenzenci rekomendują, ale… są też minusy

Nad jakością samej produkcji czuwał David Goldfarb, a to między innymi główny projektant Battlefield: Bad Company 2 i reżyser Payday 2. Jak wywiązał się z tego zadania? Wygląda na to, że niemal bezbłędnie. Recenzenci nie mogą się nachwalić gry Metal: Hellsinger, doceniając mechanikę łączącą strzelankę z rytmiczną zręcznościówką, dopracowany gameplay, przyzwoitą grafikę i wyśmienitą ścieżkę dźwiękową. Wystarczy rzucić okiem na oceny…

Checkpoint Gaming – 8,5/10

Digital Trends – 6,0/10

Game Informer – 9,0/10

GameSpot – 8,0/10

GamingBolt – 90/10

GamingTrend – 8,5/10

God is a Geek – 9,0/10

IGN – 7,0/10

Metro GameCentral – 7,0/10

PC Games – 9,0/10

Pure Xbox – 9,0/10

Telegraph – 6,0/10

The Gamer – 9,0/10

Twinfinite – 8,0/10

VG247 – 8,0/10

VGC – 8,0/10

Wccftech – 8,0/10

Windows Central – 8,0/10

WorthPlaying – 9,8/10

A z czego wynikają te słabsze recenzje ze strony serwisów IGN czy Digital Trends? Po stronie minusów odnajdujemy przede wszystkim zbyt wysoki poziom trudności, co może powodować irytację, a także wkradającą się – po pewnym czasie – monotonię, wynikającą z braku urozmaiceń.

Trzeba jednak pamiętać, że Metal: Hellsinger to raczej mniejsza niż większa gra. Widać to nie tylko po stosunkowo krótkiej, złożonej z ośmiu rozdziałów kampanii, ale też po cenie – ta wynosi 109,99 zł na Steamie, 179 zł w PlayStation Store oraz 184,99 zł w sklepie Microsoftu.

Źródło: The Outsiders, Metacritic