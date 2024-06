Metallica w Fortnite. Epic Games zaprasza na kolejny sezon

Epic Games ujawnia szczegóły dotyczące kolejnego sezonu w Fortnite Festival. Tym razem w roli głównej reprezentant tak zwanej “wielkiej czwórki thrash metalu” - legendarny zespół Metallica.

Fortnite to coś więcej niż gra. Dzieło Epic Games pod pewnymi względami przypomina interaktywną przestrzeń, w której gracze wyrażają siebie. Stąd też liczne kolaboracje, które mają na celu urozmaicić wirtualny spektakl. W Fortnite Festival “występowała” już Lady Gaga, czy Billie Eilish, a teraz nadszedł czas na legendę muzyki metalowej.

Metallica w Fortnite oficjalnie

Z jakiegoś względu przedstawiciele tak zwanej “wielkiej czwórki thrash metalu” upodobali sobie gry komputerowe. W ubiegłym roku zespół Megadeth pojawił się w grach Wargaming, teraz Metallica trafia do popularnego battle royale i oficjalnie zespół staje się ikoną czwartego sezonu Fortnite Festival. Występ, jak podkreślają twórcy gry, będzie “nie tylko przedstawieniem, ale wręcz starciem”, bowiem wśród atrakcji znajdzie się nowy tryb PvP.

Formuła nowego trybu PvP polega na rywalizacji szesnastu graczy, którzy rozgrywają setlistę złożoną z czterech utworów. Zwycięzca w każdym pojedynku może być tylko jeden. Rzeczona nowość stanie się dostępna wraz z rozpoczęciem Sezonu 4, czyli 13 czerwca. Muzyczne wydarzenie potrwa do 16 sierpnia.

Do momentu zakończenia Sezonu 4 w sklepie Fortnite dostępne będą następujące utwory:

Metallica – "Enter Sandman"

Metallica – "Fuel"

Metallica – "Master of Puppets"

Metallica – "Ride the Lightning"

Metallica – "The Unforgiven"

Metallica – "Wherever I May Roam"

Nowy sezon przyniesie szereg elementów kosmetycznych inspirowanych zespołem Metallica, zarówno w ramach darmowej ścieżki nagród, jak i ścieżki nagród premium. W tym drugim wariancie znajdują się stroje członków kapeli oraz utwór "One". To oraz wiele więcej trafi do gry 13 czerwca w asyście aktualizacji Fortnite.

Źródło: Epic Games