Jest jedno urządzenie, o którym jeszcze niedawno wcale byśmy nie pomyśleli, a ostatnio coraz częściej wymieniamy je w kontekście „biurowego niezbędnika”. To oczyszczacz powietrza – podpowiadamy, dlaczego jego (dobry) wybór jest tak ważny.

Oczyszczacz powietrza – niezbędny do pracy podczas pandemii

W pracy spędzamy niemal tyle samo czasu, co w domu. I choć jesteśmy tam bardziej narażeni na bakterie i wirusy – bo też przewija się przez nasze biura zdecydowanie więcej osób – to nie jest to przestrzeń sprzątana tak często i dokładnie jak nasze mieszkania. Dobrze jest więc zatroszczyć się o bezpieczeństwo swoje lub (patrzymy na was, pracodawcy) swoich pracowników i wyposażenie biur w oczyszczacze powietrza.

Szczególnie, że pandemia nie skończy się pewnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ba, w Polsce odnotowujemy rekordowe liczby zakażeń (pewnie, że jest też rekordowo duża liczba testów, ale nie da się ukryć, że sytuacja nie jest kolorowa).

Po co oczyszczacz powietrza w miejscu pracy? Według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zarodniki grzybów i pleśni stanowią około 70% całej mikroflory powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. Tymczasem... Czyste powietrze to warunek konieczny do utrzymania zdrowia, ale też efektywnej pracy. Ze względu na unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia możemy mieć złe samopoczucie, kłopoty z oddychaniem, bóle głowy i trudności z koncentracją. Zanieczyszczenia (a przede wszystkim bakterie i wirusy) mają też właściwości chorobotwórcze i alergizujące.

Niedrogi oczyszczacz do domowego biura

Zanim przejdziemy do firmowych przestrzeni, wypada zwrócić uwagę na to, że pandemia sprawiła, że wielu z nas musiało zorganizować sobie domowe biura i przenieść się do nich. Niedawno testowaliśmy sprzęt, który wyśmienicie powinien sprawdzić się właśnie w takim miejscu. Mamy na myśli oczyszczacz Vestfrost VP-A1M30WH – nie kosztuje dużo i nie wygląda źle, a oferuje funkcje, które naprawdę mają znaczenie.

Gdy kupujemy coś do domu, to właśnie takie są priorytety – żeby było oszczędnie, nie zaburzało wystroju i działało jak należy. W przypadku tego Vestfrosta (jak i dwóch jego braci, o których wspominamy w artykule) możesz liczy między innymi na 5-stopniowy proces oczyszczania...

Na czym polega 5-stopniowy proces oczyszczania? Oczyszczacze Vestfrost są tak skuteczne, bo wykorzystują 5-stopniowy proces oczyszczania. Najpierw filtr wstępny zatrzymuje większe cząsteczki (to kurz czy sierść), potem filtr HEPA radzi sobie ze smogiem, pyłkami roślin czy zarodnikami pleśni, a następnie filtr węglowy usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieprzyjemne zapachy. Równocześnie rozpoczyna się proces odkażania za pomocą światła UV emitowanego przez diody LED. Eliminuje ono drobiny nawet tak małe jak 0,3 mikrona. Dopełnieniem całości jest z kolei jonizacja Plasma ION. Uwalniane są dodatnie i ujemne jony, unieszkodliwiające bakterie, wirusy, elektryczność statyczną i nieprzyjemne zapachy.

Oczyszczaczem możesz sterować za pomocą aplikacji na telefon – dzięki temu ustawisz parametry działania i wyregulujesz prędkość wentylatora bez konieczności wstawania od biurka. Ba, nie musisz nawet być w tym samym pomieszczeniu – możesz przygotować je do pracy kilka chwil wcześniej.

Dobry oczyszczacz do małego biura

W przypadku małego, kameralnego biura, w którym pracuje kilka osób, lepiej sprawdzi się sprzęt przystosowany do większych powierzchni i dopasowany do bardziej złożonego środowiska. Na przykład taki Vestfrost VP-A1Z40WH. Nie brakuje mu niczego z funkcji, o których pisaliśmy przy okazji poprzedniego modelu, a dodatkowo może pochwalić się filtrem HEPA 360 stopni.

Dzięki filtrowi HEPA 360 stopni oczyszczacz równie skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia z każdej strony – może więc stanąć na środku biura i wszyscy pracownicy będą mieli równie komfortowe i higieniczne warunki do działania. Oczywiście sprzęt ten ma również filtr wstępny i węglowy, a do tego wykorzystuje jonizację Plasma ION i odkażanie przez UV-C LED. Niczego zatem nie brakuje.

Oczyszczacz do open space

Wreszcie, duża przestrzeń biurowa typu open space wymaga odpowiednich narzędzi do oczyszczania powietrza. W tym przypadku kluczowe jest to, by urządzenie było przystosowane do działania w dużych pomieszczeniach i działało jak najwydajniej. Właśnie dlatego taki Vestfrost VP-A1S70WH powinien sprawdzić się bez zarzutu.

Najważniejszą cechą tego modelu są wydajne wentylatory, które są w stanie skutecznie oczyszczać nawet 80 metrów kwadratowych. Wypada też wspomnieć o wydajności sięgającej 620 metrów sześciennych na godzinę, co jest wynikiem lepszym niż dobry.

Podobnie jak model powyżej, VP-A1S70WH cechuje się 5-stopniowym system oczyszczania powietrza, co oznacza – ni mniej, ni więcej – że nie ma mowy o tym, by jakiekolwiek zanieczyszczenia utrzymywały się w powietrzu i na powierzchniach w biurze.

Artykuł powstał we współpracy z Vestel Poland.

Czytaj dalej o oczyszczaczach powietrza: