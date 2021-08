Nowy cennik usługi Microsoft 365 będzie dotyczył na razie tylko firm. Użytkownicy indywidualni oraz szkoły póki co mogą cieszyć się niezmienionymi cenami. Pozostali od przyszłego roku muszą przygotować się na większe wydatki.

Microsoft 365 zdrożeje od marca 2022 roku. Zmienią się ceny Office

Choć o wzrostach cen za usługi abonamentowe słyszymy niemal ciągle - usługa Microsoft 365 przez ponad 10 lat była sprzedawana za tę samą, niezmienioną cenę.

W końcu jednak i gigant z Redmond stwierdził, że można “wycisnąć” więcej z portfeli użytkowników. Zmiany cen jak na razie zostały ogłoszone wyłącznie dla pakietów firmowych, a zostały one podyktowane rozwojem funkcjonalności platformy. Co to dokładnie oznacza?

Microsoft twierdzi, że wartość świadczonych usług w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła - a to za sprawą dodania 24 aplikacji oraz 1,4 tysiąca nowych funkcjonalności.

Nowe ceny Microsoft 365 (za użytkownika miesięcznie) będą obowiązywać od 1 marca 2022 roku i obejmą pakiety:

Microsoft 365 Business Basic: 6 dol. (poprzednio 5)

(poprzednio 5) Microsoft 365 Business Premium: 22 dol. (poprzednio 20)

(poprzednio 20) Office 365 E1: 10 dol. (poprzednio 8)

(poprzednio 8) Office 365 E3: 23 dol. (poprzednio 20)

(poprzednio 20) Office 365 E5: 38 dol. (poprzednio 35)

(poprzednio 35) Microsoft 365 E3: 36 dol. (poprzednio 32)

Jak myślicie, czy usługi Microsoftu dla klientów indywidualnych czeka podobna podwyżka cen? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło: microsoft.com