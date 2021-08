Mowa o Xbox Stereo Headset, przewodowym zestawie słuchawkowym dla graczy. Ciekawa specyfikacja i rozsądna cena - czy to przepis na sukces sprzedażowy?

Xbox Stereo Headset to ciekawy przewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy

Jeszcze nie tak dawno temu, bo w lutym tego roku Microsoft zaprezentował Xbox Wireless Headset - bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy. Choć jego zalety są oczywiste, to niestety cena oscylująca w okolicach 450 zł jest zbyt wysoka dla wielu (np. “niedzielnych”) graczy.

W związku z tym zaprezentowane właśnie zostało tańsze urządzenie - przewodowe Xbox Stereo Headset, które wizualnie nieznacznie odbiega od poprzedniego modelu, a i jakość dźwięku ma być równie dobra.

Słuchawki można podłączyć do kontrolera przy użyciu kabla o typowym dla Xboxa jaskrawo-zielonym kolorze, zakończonego wtykiem 3,5 mm. Konstrukcja ma być lekka, natomiast duże nauszniki zapewnią komfort nawet podczas wielogodzinnych sesji przed konsolą. Przyciski do obsługi (regulowanie głośności i wyciszanie) są wbudowane w słuchawki. Kiedy tylko mikrofon będzie niepotrzebny - w każdej chwili można go złożyć.

Microsoft chwali się zastosowaniem technologii dźwięku przestrzennego (Windows Sonic, Dolby Atmos oraz DTS Headphone:X) w nowych Xbox Stereo Headset.

Przewodowe Xbox Stereo Headset będą dostępne w sprzedaży od 21 września. Z kolei ich cena na oficjalnej stronie producenta to 269 zł. Brzmi ciekawie? Dla osób, które sporadycznie grają na konsoli i nie potrzebują bezprzewodowego zestawu, ale oczekują dźwięku o dobrej jakości - jest to z pewnością pozycja warta rozważenia.

Co sądzicie o tych słuchawkach? Skusicie się na zakup, kiedy będą dostępne? Dajcie znać w komentarzu.

