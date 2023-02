Microsoft widziałby już większość swoich klientów na Windows 11, ale do tego bardzo daleka droga. Nie dość, że króluje Windows 10, to jeszcze nieśmiertelna wydaje się „siódemka”.

Najnowsze statystyki systemu Windows

StatCounter systematycznie dostarcza nam danych dotyczących tego, jak wyglądają rynkowe udziały poszczególnych wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Wprawdzie każdego miesiąca zachodzą zmiany, ale patrząc na najnowsze zestawienie trudno mieć wątpliwości co do tego, że Microsoft chciałby widzieć nieco inne wykresy.

Wiele powiedziano już na temat bardzo powolnego przesiadania się użytkowników na Windows 11 i właśnie to najbardziej niepokoi producenta. Niektórzy stwierdzą, że sam jest sobie winien, wymieniając chociażby problematyczne wymagania sprzętowe, dyskusyjne zmiany interfejsu i funkcji czy kontrowersyjne reklamy. Windows 11 nadal nie udało się przekroczyć 20% rynkowych udziałów (wśród ogółu komputerów z oprogramowaniem dostarczanym przez Microsoft) a za moment zbliżymy się do 1,5 roku od jego premiery.

Windows 10 jest ok, ale kto korzysta z niewspieranego Windows 7?

Na tronie niezmiennie zasiada Windows 10, który ma ponad 3 razy wyższy wynik, w styczniu zanotował ponad 68% rynkowych udziałów. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał zaczęto stracić na popularności. Nawet pierwsze sygnały o odwracaniu się producenta od tej wersji systemu w postaci zakończenia sprzedaży na swojej stronie internetowej. Przypominamy tu, Windows 10 będzie wspierany (a więc będzie otrzymywał aktualizacje) do 14 października 2025 roku. I zapewne do samego końca wielu z nim zostanie.

A możliwe, że jeszcze dłużej, co pokazują statystyki dotyczące Windows 7. Ten został już przez Microsoft porzucony całkowicie (podobnie jak Windows 8.1, który jednak nigdy nie miał dużego wzięcia wśród użytkowników), a mimo tego z danych StatCounter wynika, że notuje niemal 10% rynkowych udziałów. W związku z tym, iż niewspierany system nadal działa, ciężko będzie nakłonić pozostające z nim osoby do przesiadki na coś nowszego. Ostrzeżenia o zagrożeniach bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z takiej wersji systemu jak widać nie poskutkowały.

Wielu z Was też było użytkownikami Windows 7. Kiedy odeszliście od niego na rzecz nowszego oprogramowania? No chyba, że jesteście w gronie, które wciąż tego nie zrobiło?

Źródło: StatCounter