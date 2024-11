Techland ulepsza Dying Light 2 w taki sposób, by gra wycisnęła ostatnie soki z możliwości konsoli PS5 Pro. To kolejny tytuł, który dołącza do elitarnego grona PS5 Pro Enhanced. Czego można się spodziewać po tej wersji? Oto lista zmian.

Za nami premiera konsoli PS5 Pro. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek pewnego procesu, ponieważ kolejne gry dołączają do zacnego grona PS5 Pro Enhanced. Mowa o produkcjach ulepszonych na potrzeby mocniejszej wersji konsoli. Słowem: te gry oferują więcej możliwości. Jedną z nich jest polski hit Dying Light 2.

Techland ulepsza Dying Light 2 – co nowego w wersji PS5 Pro?

Po pierwsze, Dying Light 2 trafi do katalogu PS Plus Extra i Premium już 19 listopada. Swoją drogą oferta PS Plus na listopad 2024 to nie tylko Dying Light 2, ale również GTA 5. To pierwszy pretekst, by wrócić, bądź najzwyczajniej w świecie zapoznać się z udaną grą studia Techland.

Kolejny pretekst to ulepszone opcje graficzne Dying Light 2 na potrzeby PS5 Pro:

Tryb zrównoważony: przeskalowane do 4K przy prędkości 60 klatek na sekundę. Wyższa rozdzielczość podstawowa (1512p), udoskonalone globalne oświetlenie, dodatkowe odbicia w przestrzeni oraz ulepszony system rozpraszania światła przez powierzchnie.

przeskalowane do 4K przy prędkości 60 klatek na sekundę. Wyższa rozdzielczość podstawowa (1512p), udoskonalone globalne oświetlenie, dodatkowe odbicia w przestrzeni oraz ulepszony system rozpraszania światła przez powierzchnie. Tryb rozdzielczości: natywne 4K przy 30 klatkach na sekundę. Gra na PS5 Pro w tym trybie oferuje ulepszone cienie kontaktowe, doskonalsze globalne oświetlenie, dodatkowe refleksje w przestrzeni oraz ponownie udoskonalony system rozpraszania światła przez powierzchnie.

natywne 4K przy 30 klatkach na sekundę. Gra na PS5 Pro w tym trybie oferuje ulepszone cienie kontaktowe, doskonalsze globalne oświetlenie, dodatkowe refleksje w przestrzeni oraz ponownie udoskonalony system rozpraszania światła przez powierzchnie. Tryb wydajności: przeskalowane do 4K z zmienną częstotliwością odświeżania, osiągającą do 120 klatek na sekundę. Na PS5 Pro dostępne z wyższą rozdzielczością bazową (1440p), lepszymi cieniami kontaktowymi, udoskonalonym globalnym oświetleniem, dodatkowymi refleksjami w przestrzeni, ulepszonym systemem rozpraszania światła przez powierzchnie oraz bardziej realistyczną mgłą.

przeskalowane do 4K z zmienną częstotliwością odświeżania, osiągającą do 120 klatek na sekundę. Na PS5 Pro dostępne z wyższą rozdzielczością bazową (1440p), lepszymi cieniami kontaktowymi, udoskonalonym globalnym oświetleniem, dodatkowymi refleksjami w przestrzeni, ulepszonym systemem rozpraszania światła przez powierzchnie oraz bardziej realistyczną mgłą. Tryb jakości: przeskalowane 4K przy 30 klatkach na sekundę, z zastosowaniem ray tracingu. Gra dzięki mocy PS5 Pro, oferuje wyższą rozdzielczość bazową (1440p), lepsze cienie kontaktowe, udoskonalone globalne oświetlenie, dodatkowe refleksje w przestrzeni oraz poprawiony system rozpraszania światła przez powierzchnie.

Nadciąga nowa gra z serii Dying Light

Mając na uwadze premierę nowej gry z tej serii, warto przypomnieć sobie, co oferuje zarówno Dying Light, jak i Dying Light 2. W bliżej nieokreślonej przyszłości na rynek trafi Dying Light: The Beast.

Początkowo projekt ten miał być DLC do drugiej części, lecz w toku produkcji wymknął się spod kontroli i rozrósł do rozmiarów pełnoprawnej gry.

Źródło: Techland