W branży gier dawno nie było tak dużego wydarzenia. Bo chociaż usłyszeliśmy o całej sprawie już kilka miesięcy temu, dopiero teraz wszystko doczeka się finalizacji.

UE zatwierdza przejęcie Bethesdy przez Microsoft

Informacja o tym, iż Microsoft kupił Bethesdę (a precyzując, spółkę ZeniMax Media) pojawiła się we wrześniu zeszłego roku. Obydwie strony były już wtedy po wszystkich istotnych ustaleniach, ale potrzeba było jeszcze odpowiednich kroków prawnych. Wyczekiwano przede wszystkim decyzji Komisji Europejskiej. Właśnie się pojawiła.

Jak stwierdzono, nie ma tu przeciwwskazań, a przejecie „nie budzi poważnych wątpliwości co do zgodności z zasadami panującymi na wspólnym rynku”. Tym samym Microsoft może szykować ustalone 7,5 miliarda dolarów i snuć plany (o ile jeszcze ich nie ma) odnośnie tego, jak wykorzystać pozyskane zasoby.

„Komisja stwierdziła, że planowane przejecie nie budzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę ograniczoną pozycję rynkową połączonego podmiotu na rynku wyższego szczebla oraz obecność silnych konkurentów na rynku niższego szczebla w kwestii dystrybucji gier wideo. Transakcja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu fuzji.” - fragment oświadczenia Komisji Europejskiej

The European Union says the merger is compatible. Official announcements to come soon https://t.co/pld78nGUHt — Xbox News (@_XboxNews) March 8, 2021

23 studia deweloperskie pod skrzydłami Microsoftu

Finalizacja transakcji będzie oznaczała, że Microsoft będzie miał pod sobą aż 23 studia deweloperskie. Zyskuje bardzo poważne wzmocnienia, bo między innymi takie ekipy jak Arkane Studios, Machine Games, id Software, Bethesda Softworks czy Tango Gameworks.

Co oznacza to dla graczy? Trzeba poczekać na moment, w którym Microsoft oficjalnie przedstawi swoje plany. Teoretycznie mógłby zarezerwować dla Windows 10 i konsol Xbox nowe odsłony tak znanych serii jak Dishonored, Wolfenstein, DOOM, The Elder Scrolls, Fallout czy The Evil Within. Wcześniej ogłoszone projekty (np. Starfield czy The Elder Scrolls VI) powinny zostać wydane zgodnie z wstępnymi zapowiedziami, a więc również na konsolach PlayStation.

Głośne exclusive'y na Xbox Series X/S?

Gdyby Microsoft jednak zdecydował się odciąć Sony od wymienionych marek mielibyśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Długo i często mówiło się, że to właśnie Japończycy przyciągają graczy za pomocą exclusive'ów (chociaż aktualna sytuacja tego nie potwierdza), a to Microsoft nagle zyskałby ich sporą pulę (chociaż dzielonych z PC).

Być może jeszcze w marcu Microsoft pokusi się o zapowiedzi wyjaśniające to, jak zamierza wykorzystać przejęcie ZeniMax Media.

Źródło: twitter - @_XboxNews, foto - Microsoft

