Konsole do gier

Wygląda na to, że poznaliśmy obecnie najbardziej wyczekiwane informacje na temat konsol Xbox Series X i Xbox Series S. W sieci pojawiły się ich ceny.

Xbox Series X ma kosztować 499 dolarów

Wprawdzie o Xbox Series X wiemy już naprawdę dużo, ale dotyczy to głównie kwestii związanych ze specyfikacją i funkcjami. Ostatnio w szczegółach omówiono procesor oraz układ graficzny, producent wciąż niechętnie mówił natomiast o dokładnej dacie rynkowego debiutu (potwierdził tylko i aż to, o jak miesiąc chodzi) oraz o cenie. Chociaż pojawiały się przecieki, nie zawsze wydawały się one wiarygodne. Tym razem jest inaczej.

Producent na ostatniej prostej najprawdopodobniej nie ustrzegł się wycieku. Wszystko wskazuje na to, że Xbox Series X trafi do sprzedaży 10 listopada i będzie kosztować 499 dolarów.

Tańszy Xbox Series S za 299 dolarów

Na grafiach możecie dostrzec nie tylko Xbox Series X, ale też nieco mniejsze urządzenie. To Xbox Series S, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, ale jego istnienie potwierdzają wszyscy branżowi informatorzy. Z tego samego przecieku dowiadujemy się, że Xbox Series S zostanie wyceniony na 299 dolarów. Sprzedaż ma ruszyć tego samego dnia co w przypadku wydajniejszego brata.

No właśnie, wydajniejszego. Poza wyglądem konsole będą różnić się też mocami obliczeniowymi. W przypadku Xbox Series S trzeba będzie mówić najpewniej o około 4 TFLOPS. W przypadku Xbox Series X to aż 12 TFLOPS, a więc różnica zapowiada się na dość sporą.

Co powiecie na takie ceny wymienionych konsol? Spodziewaliście się niższych/wyższych?

Źródło: @bdsams, @_h0x0d_

