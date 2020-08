Konsole do gier

Xbox Series X ma zrewolucjonizować rynek konsol. Wszystko dzięki nowemu, potężnemu procesorowi, który korzysta z nowinek technologicznych firmy AMD. Właśnie poznaliśmy szczegóły techniczne układu Project Scarlett.

Coraz większymi krokami zbliża się premiera konsoli Xbox Series X. W międzyczasie, podczas konferencji Hot Chips 2020, poznaliśmy szczegóły na temat mózgu konsoli - procesora Project Scarlett, który jest najwydajniejszym, najbardziej złożonym i zarazem najdroższym chipem w historii konsol Microsoftu.

Project Scarlett – najbardziej złożony procesor dla konsoli

Na początek garść danych dla sprzetowych wyjadaczy. Procesor dla konsoli Xbox Series X został zaprojektowany przez firmę AMD, a do jego produkcji wykorzystano 7-nanometrowy proces technologiczny TSMC w udoskonalonej wersji (TSMC N7 Enhanced).

Układ składa się z 15,3 miliarda tranzystorów i ma powierzchnię 360,4 mm2. Oznacza to, że rozmiarowo jest on zbliżony od chipu z konsoli Xbox One X, ale upakowano w nim prawie 2,5-krotnie więcej tranzystorów (!). Z całą pewnością mówimy więc o najbardziej złożonym procesorze dla konsoli.

Budowa układu oczywiście ma przełożenie na koszty produkcji. Co prawda Microsoft nie zdradził ceny procesora, ale Project Scarlett podobno jest najdroższym chipem w historii rodziny Xbox (ma to wynikać z większego kosztu wafli krzemowych w nowej litografii i niskiego uzysku).

Nowy Xbox korzysta z procesora i grafiki AMD

Tranzystory tranzystorami, ale co znajdziemy w środku? Project Scarlett to układ typu SoC (System on a Chip), w którym zintegrowano procesor, układ graficzny, kontroler RAM oraz wszelkie interfejsy wejścia/wyjścia I/O.

Procesor został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków na bazie mikroarchitektury AMD Zen 2 o taktowaniu 3,8 GHz (3,6 GHz przy aktywnej wielowątkowości SMT). Warto jednak zauważyć, że mówimy o konstrukcji zbliżonej do procesorów Ryzen 4000G „Renoir” - każdy z rdzeni dysponuje swoimi 32/32 KB pamięci podręcznej pierwszego poziomu na dane/instrukcje oraz 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu, a na każdy klaster z czterema rdzeniami przypada jeszcze 4 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Jeżeli chodzi o układ graficzny, producent postawił na konstrukcję bazującą na nowej architekturze RDNA 2, która zawiera sprzętowe jednostki odpowiedzialne za ray tracing i uczenie maszynowe. Grafika składa się z 28 podwójnych bloków obliczeniowych (DCU - Dual Compute Units), ale w finalnej wersji rdzenia aktywne pozostało tylko 26 jednostek (52 jednostki CU). Łącznie daje to 3328 procesorów strumieniowych - ich taktowanie sięga 1,825 GHz, co przekłada się na 12 TFLOPS mocy obliczeniowej.

Project Scarlett obsługuje też 16 GB pamięci GDDR6 – 10 GB z tego to szybka pamięć o przepustowości 560 GB/s, a pozostałe 6 GB to wolniejsza pamięć o przepustowości 336 GB/s. Producent zastosował też szybki dysk SSD NVMe PCIe 4.0 x2 o pojemności 1 TB (+ drugi slot na wymienne karty), napęd Blu-ray 4K/UHD, a także łączność LAN, Wi-Fi i MS Wireless Protocol Controller Wi-Fi.

Potężna grafika kluczem do sukcesu nowego Xboxa?

Głównym atutem nowej konsoli jest potężny układ graficzny, który ma oferować dużo lepsze osiągi. Microsoft chwali się, że od 2013 roku konsole Xbox osiągnęły 10-krotny wzrost mocy obliczeniowej przy takim samym podorze energii elektrycznej – progres ma wynikać z zastosowania nowego rdzenia, ale też specjalnych technologii.

Grafika wspiera standard DirectX 12 Ultimate, dzięki czemu możemy liczyć na obsługę technologii DirectX Raytracing (DXR), Variable Rate Shading (VRS), Mesh Shaders i Sampler Feedback Streaming (SFS). Producent zapowiada też akcelerację uczenia maszynowego, ale na ten moment nie wiadomo do czego miałaby zostać wykorzystana (być może do czegoś na kształt wygładzania Nvidia DLSS).

Jeżeli chodzi o ray tracing, podobno jest to prosta implementacja technologii (podobna do tej, która jest stosowana w kartach graficznych Nvidia RTX 2000 "Turing" dla komputerów stacjonarnych). Osiągi grafiki mają sięgać 380G/sec ray-box i 95G/sec ray-tri, co… w zasadzie nic nam nie mówi, bo jeszcze nie spotkaliśmy się z takimi oznaczeniami wydajności RT.

Warto dodać, że konsola dysponuje wyjściami HDMI 2.1 i pozwala na wyświetlanie obrazu w jakości 8K przy odświeżaniu 60 Hz lub 4K przy odświeżaniu 120 Hz (w Xbox One X możliwe było wyświetlanie 4K, ale tylko przy 60 Hz).

Kiedy premiera Xbox Series X?

Trzeba przyznać, że nowa konsola Microsoftu zapowiada się wyjątkowo interesująco. Czy będzie lepsza od konkurencyjnego PlayStation 5? Przekonamy się pod koniec roku, gdy obydwie konstrukcje zadebiutują na rynku i będzie można je ze sobą porównać. Według najnowszych informacji, Xbox Series X ma zadebiutować już w listopadzie.

Źródło: Tom’s Hardware, Microsoft, Austin Evans (foto)

