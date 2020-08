Microsoft rozwiał wątpliwości odnośnie daty premiery Xbox Series X. Jeśli podobają Wam się zapowiedzi dotyczące tej konsoli to zanotujcie, że będzie można kupić ją w listopadzie.

Premiera Xbox Series X w listopadzie

Od zapowiedzi Xbox Series X posługiwano się określeniem mówiącym o „okresie świątecznym tego roku”. Daje to dość szerokie pole do interpretacji i pomysłów nie brakowało. Okazuje się, że zainteresowani nie będą musieli czekać szczególnie długo. Microsoft potwierdził, iż rynkowa premiera Xbox Series X odbędzie się w listopadzie. Możliwe, że ostatecznie będzie to początek wspomnianego miesiąca. Nieoficjalne, ale wiarygodne zazwyczaj źródła podają, iż można mówić już o 6 listopada.

Co z ceną? To wciąż niewiadoma. Bardzo prawdopodobne, że czeka nas jeszcze zapowiedź nieco mniej wydajnego i tańszego Xbox Series S. Jeśli tak, byłaby to dobra okazja do ujawnienia cen, które nie tylko Microsoft, ale również Sony w kontekście PlayStation 5 trzymają w tajemnicy do ostatniej chwili.

Xbox Series X jakie gry na premierę?

Zamiast o cenach, producent wspomniało nieco o grach. Niestety póki co potwierdzają się obawy, że wielu nowych hitów zabraknie. I to może być problemem obydwu konsol nowej generacji, na start najprawdopodobniej nie zostaniemy zasypani ciekawymi tytułami ekskluzywnymi.

Microsoft podaje, że Xbox Series X zadebiutuje z tysiącami gier obejmujących cztery generacje. To prawda, bo będzie to sprzęt oferujący wsteczną kompatybilność. Co jednak z nowszymi tytułami? Pojawić ma się ponad 100 gier zoptymalizowanych pod kątem Xbox Series X w taki sposób, aby w pełni wykorzystać wydajność konsoli.

ponad 50 nadchodzących gier zoptymalizowanych dla Xbox Series X, w tym Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon i Watch Dogs: Legion

ekskluzywne gry dla Xbox Series X, w tym The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected

ponad 40 już wydanych gier zoptymalizowanych dla Xbox Series X, w tym Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps i Madden NFL 21

Nie dalej jak wczoraj wypadło z tego grona opóźnione Halo Infinite. Lista będzie aktualizowana w kolejnych tygodniach. Jak wygląda na ten moment? To możecie ocenić już sami.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: