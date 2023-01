Jak twierdzi serwis The Information, Microsoft przygotowuje nową wersję swojej wyszukiwarki Bing, która wykorzysta sztuczną inteligencję do odpowiadania na niektóre zapytania. W ten sposób firma chce rzucić wyzwanie Google.

Wyszukiwarka Bing zmieni swoje oblicze

Bing, wyszukiwarka Microsoftu, nie cieszy się dużą popularnością. Najnowsze informacje wskazują, iż w 2022 roku korzystało z niej 22,94% użytkowników, w porównaniu do 70,47% osób, które na co dzień używają Google. Kto wie, może w najbliższym czasie się to zmieni.

Jak poinformował serwis The Information, powołując się na dwie osoby bezpośrednio zaznajomione z planami firmy, Microsoft pracuje nad uruchomieniem nowej wersji swojej wyszukiwarki Bing, wykorzystującej sztuczną inteligencję stojącą za uruchomionym przez OpenAI chatbotem ChatGPT.

Google mocno obawia się narzędzia OpenAI, a szczególnie tego, że zakończy ono panowanie tradycyjnych wyszukiwarek. Gigantowi technologicznemu brak spokoju zagwarantować może również Microsoft, który w swojej wyszukiwarce będzie wykorzystywać ChatGPT do odpowiadania na niektóre zapytania, zamiast wyświetlania tylko listy linków.

The Information zapowiedział również, iż „Bing nadal będzie polegać na własnej technologii w celu uzyskania większości wyników wyszukiwania”, ponieważ GPT nie ma na celu „ciągłego przeglądania sieci ani dostarczania informacji w czasie rzeczywistym, tak jak robi to wyszukiwarka”.

Nowa funkcja może zostać uruchomiona już przed końcem marca.

Źródło: theinformation.com, netmarketshare.com