Jaki Internet jest dostępny w twojej okolicy? Wystarczy kilka kliknięć, by to sprawdzić. Wystarczy posłużyć się uruchomioną na początku 2023 roku platformą SIDUSIS.

Narzekasz na zbyt niską prędkość internetu w domu? A może rozglądasz się za nowym mieszkaniem i chcesz się upewnić, że będziesz mieć dostęp do szybkiej sieci? Między innymi w tych przypadkach bardzo może ci się przydać SIDUSIS. Co to takiego?

Jak sprawdzić, jaki jest Internet w bloku i jaki Internet mogę mieć w domu? Odpowiedź brzmi: SIDUSIS

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego – w skrócie SIDUSIS – to nowa platforma uruchomiona przez ministerstwo cyfryzacji. Z jej poziomu możesz szybko dowiedzieć się, jaki Internet jest dostępny w podanej lokalizacji. Wystarczy wpisać adres lub wyszukać miejsce na mapie, by po chwili zobaczyć:

jacy operatorzy świadczą usługi w tej okolicy,

jakie wykorzystują medium transmisyjne

i na jaką maksymalną przepustowość można liczyć.

Są nawet dane pozwalające na kontakt z określonymi podmiotami (adres WWW, adres e-mail i numer telefonu). A zatem nie tylko sprawdzisz dostępne oferty, ale też możesz z nich od razu skorzystać.

Jak sprawdzić czy mam dostęp do światłowodu?

Jedną z ciekawych funkcji platformy SIDUSIS jest właśnie sprawdzenie, czy ma się dostęp do światłowodu. Taką informację znajdziesz po rozwinięciu szczegółów dostępnych ofert. Skieruj wzrok na „medium transmisyjne”. Jeśli zobaczysz tam informację: „światłowodowe”, znaczy to tyle, że masz dostęp do takiego Internetu. W innym przypadku będzie to medium „kablowe” czy „radiowe”.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że SIDUSIS jest wyszukiwarką informacji dostępowych, a nie ofert. Krótko mówiąc: nie znajdziesz tu szczegółów na temat wysokości opłat czy okresu zobowiązania. Takich informacji trzeba już szukać na podanych stronach internetowych, w podlinkowanych dokumentach albo poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jak aktualne są dane w systemie SIDUSIS?

SIDUSIS został uruchomiony 1 stycznia 2023 roku. Miesiąc wcześniej dostęp do niego uzyskali operatorzy, aby wprowadzić aktualne informacje na temat swoich ofert w określonych lokalizacjach. Teraz duże podmioty (mające więcej niż 50 tysięcy punktów adresowych w zasięgu) będą zobowiązane do aktualizacji informacji raz w tygodniu, a małe – raz w miesiącu. Można więc na tym polegać.

Ważne jest też to, że w systemie znajdują się zarówno informacje od tych największych, ogólnopolskich operatorów, jak i tych mniejszych, lokalnych usługodawców.

Źródło: Gov