Czas mija nieubłaganie i być może nie wszyscy zorientowali się, ale Windows 10 ma na karku już kilka lat. Dorobił się przez ten czas paru wersji (dużych aktualizacji) i starsze z nich miały zostać pozbawione wsparcia. Tak się jednak nie stanie.

Microsoft przedłuża wsparcie dla starszych wersji Windows 10

Podobnie jak wiele firm, Microsoft zdaje sobie sprawę z tego, jak zmieniło się funkcjonowanie niektórych osób podczas trwającej pandemii koronawirusa. Stara się na to reagować i nie ukrywa, że przedłużone wsparcie dla starszych wersji Windows 10 to pokłosie panującej na świecie sytuacji. Jak argumentuje, chce tym ułatwić pracę, a jednocześnie przyczynić się do zmniejszenia stresu, z jakim zmagają się niektórzy jego klienci.

Największe znaczenie wydają się mieć tutaj Windows 10 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise) oraz Windows 10 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, IoT Core). Wsparcie dla nich zostało wydłużone odpowiednio do 13 października oraz 10 listopada, w obydwu przypadkach o dodatkowe 6 miesięcy. Producent podobne decyzje podjął jeszcze co do kilku innych swoich produktów, w mniejszym stopniu dotyczy to już jednak użytkowników indywidualnych czy małych firm. Pełen komunikat dostępny jest na oficjalnej stronie wsparcia.

Nowy Windows 10 jest już prawie gotowy

Wedle ostatnich statystyk, rynkowe udziały Windows 10 1809 wynoszą ponad 11%, a więc nie są to informacje bez znaczenia. Nie koliduje to z pracami producenta nad kolejną wersją systemu (Windows 10 2004), która jest już niemal gotowa i być może w przyszłym miesiącu ruszy proces wdrażania aktualizacji.

Jak sprawdzić, jaką mam wersję systemu Windows 10?

Nie tak dawno o tym przypominaliśmy, ale skoro temat powraca wypada zrobić to ponownie. Nie każdy jest tak samo biegły w poruszaniu się po systemie Windows 10. Najprostszym sposobem na sprawdzenie jego wersji jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Start, wybranie zakładki System i odczytanie oznaczenie w polu „Specyfikacja systemu Windows”.

