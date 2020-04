Windows 10 powinien otrzymać wkrótce kolejną dużą aktualizację - May 2020 Update. Spodziewanych jest kilka znaczących nowości, ale można zakładać, że nie wszyscy od razu się z nimi zapoznamy.

Dobiegają końca testy Windows 10 May 2020 Update

Windows 10, który kontroluje pracę ponad miliarda aktywnych urządzeń, systematycznie przechodzi mniejsze i większe zmiany. Wszystkie są oczywiście podyktowane troską o bezpieczeństwo i komfort pracy użytkowników. Ważne są wydawane dość rzadko, ale duże aktualizacje, które określane są również jako wersje systemu. Kolejną będzie Windows 10 May 2020 Update, czyli Windows 10 2004. Z najnowszych informacji wynika, że prace nad nią dobiegają końca.

Jak każda duża aktualizacja, również Windows 10 May 2020 Update przechodzi przez kilkuetapowe testy, w tym w ramach programu Windows Insider. Należący do niego otrzymali ostatnio kompilację 19041.207, która ma być już tą ostateczną. Wspomniał o tym Brandon LeBlanc, starszy menedżer programu Windows Insider.

Co nowego w Windows 10 May 2020 Update?

Wygląda zatem na to, że już wkrótce pierwsi użytkownicy spoza grona członków programu Windows Insider będą mogli zapoznać się z przygotowanymi przez producenta nowościami. Tych będzie sporo, chociaż każdy inaczej może oceniać ich rangę.

Z pewnością wymienić wypada DirectX 12 Ultimate, o którym szerzej pisaliśmy w oddzielnej publikacji. Pojawić ma się zaktualizowane menu Start, nowa wyszukiwarka, usprawniona Cortana, większa kontrola nad ustawieniami systemu, Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), funkcja Cloud Download czy bardziej rozbudowany Menedżer zadań, gdzie można będzie zobaczyć wskazania temperatury karty graficznej. Zmiany dotknąć mają też funkcję Swift Pair i nierozłączne do tej pory z Windows aplikacje Notatnik, Paint i WordPad.



Funkcja Cloud Download pojawi się wraz z Windows 10 2004

Kiedy zadebiutuje Windows 10 2004?

Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, że również Microsoft musiał pozmieniać swoje plany. Do czasu oficjalnego komunikatu trudno mieć co do czegokolwiek pewność. Normalny harmonogram zakładałby początek wdrażania aktualizacji w maju i część źródeł sugeruje, że ostatecznie tak się jednak stanie.

Oczywiście niezależnie od tego, kiedy dokładnie ruszy udostępnianie aktualizacji trzeba mieć świadomość, że będzie do proces odbywający się stopniowo i nie wszyscy od razu otrzymają możliwość sprawdzenia nowości. Sytuacja Windows 10 na rynku i statystyki są wymowne. Z wciąż jeszcze najnowszej wersji Windows 10 (November 2019 Update) korzysta obecnie tylko około 30% użytkowników.

