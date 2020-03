Firmy na całym świecie zostały zmuszone do zmiany sposobu prowadzenia działalności, a pracownicy przeszli na pracę zdalną. Programiści Microsoftu również pracują ze swoich domów, co skłoniło firmę do podjęcia decyzji o zmianie sposobu dostarczania aktualizacji zbiorczych użytkownikom.

Firma tymczasowo wstrzyma wydawanie aktualizacji dla systemu Windows 10. Dotyczy to tylko aktualizacji opcjonalnych (niezwiązanych z zabezpieczeniami), wydawanych na wszystkie wersje Windows 10, które są oficjalnie obsługiwane przez Microsoft.

Prace skoncentrują się teraz na aktualizacjach zabezpieczeń, które mają pojawiać się zgodnie z planem. Priorytetem firmy jest zapewnienie lepszej ochrony i stabilności systemu.

Zmiany mają wejść w życie w maju, ale nie wiadomo na jak długo. Do tego czasu wszystko ma działać po staremu. Możemy zatem spodziewać się kilku opcjonalnych aktualizacji w przyszłym miesiącu.

