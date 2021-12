MSK to wciąż jedyne miejsce, gdzie naukowcy różnych narodowości mogą bez problemów realizować swoje badania w stanie obniżonej grawitacji. Ten dotychczas największy ekonomiczny wysiłek międzynarodowej społeczności od ponad 20 lat gości ludzi i będzie tak co najmniej do 2030.

Rok 2021, którego technologiczne podsumowanie możecie już przeczytać, kończy się kilkoma bardzo pozytywnymi dla astronomii i astronautyki akcentami. W końcu w kosmos poleciał teleskop Webb i wszystko wskazuje, że był to start zrealizowany tak perfekcyjnie, że misja teleskopu może znacząco się z tego powodu wydłużyć. Kluczowe jest tu paliwo, którego zapasy są ograniczone, a które również na etapie lotu do miejsca obserwacji i wejścia na orbitę wokół punktu Langrange’a L2, będzie potrzebne. To dobra wiadomość dla inwestorów, którzy wiedzą już, że ich wkład raczej nie poszedł na marne.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna posłuży nam co najmniej do 2030 roku

Druga miłą wiadomością jest ogłoszenie wydane przez administratora NASA, Billa Nelsona. Wiadomo, w polityce nic nie może być całkowicie pewne, lecz mamy oficjalne zapewnienie rządu prezydenta Bidena, że wsparcie finansowe dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) zostanie przedłużone do 2030 roku. To też nie jest również zaskoczenie, bo obecność MSK na orbicie będzie korzystna dla realizacji programu Artemis, a ten jak wiemy będzie rozciągnięty w czasie w latach 20. XXI wieku.



Francuski astronauta Thomas Pesquet w trakcie spaceru kosmicznego. Jednym z jego zadań był montaż nowych rozwijanym paneli słonecznych ROSA (widoczne w lewym dolnym rogu zdjęcia)

Rząd USA liczy też, że za jego przykładem pójdą deklaracje ze strony innych instytucji, które współpracują obecnie przy projekcie MSK. W tym ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), JAXA (Japońska Agencja Kosmiczna), CSA (Kanadyjska Agencja Kosmiczna) czy Roskosmosu (Rosyjska Agencja Kosmiczna).

Rosjanie odgrażają się, straszą, ale wciąż wspomagają MSK

Rosjanie odgrażali się w ostatnich latach odejściem od współpracy w ramach MSK i przejściem do własnego projektu, ewentualnie zacieśnienia współpracy z Chinami, ale na razie ich działania sugerują, że wciąż widzą w MSK potencjał. Ba, jesienią przyszłego roku w ramach misji SpaceX Crew-5 na orbitę poleci rosyjska kosmonautka, Anna Kikina, jedyna obecnie kobieta w Rosji, która ma uprawnienia do lotów kosmicznych.

Zwolennicy teorii spiskowych mogą sugerować, że w trakcie tej misji zemści się ona za uszkodzenie Sojuza MS-09 przez amerykańską astronautkę Serenę M. Auñón-Chancellor. To temat, który od dwóch lat jest odgrzewany przez Roskosmos.



Załogowy Sojuz i towarowy Progress zadokowane do MSK

Do końca tej dekady na orbicie prawdopodobnie znajdą się inne prywatne obiekty o randzie stacji kosmicznej, rozbuduje się też Chińska Stacja Tiangong, a może powstanie jej następca. Pojawi się też Gateway na orbicie Księżyca, lecz wciąż MSK może być tym pionierem, który dla eksploracji kosmosu przynosi bardzo dużo korzyści.

Wyjątkowe odkrycia dokonane na pokładzie MSK

W laboratoriach na pokładach modułów naukowych na MSK, a także na paletach umieszczonych na kratownicach na zewnątrz stacji w otwartej przestrzeni kosmicznej, zrealizowano dotychczas 3000 różnych eksperymentów, które były udziałem 4200 naukowców z całego świata. Nie tylko astronautów i kosmonautów, którzy latają na tę stację.

MSK jest także miejscem, gdzie swoje projekty mogą realizować również studenci i uczniowie, a także firmy prywatne. Jeśli chcecie poznać najciekawsze odkrycia ostatnich 20 lat dokonane na pokładzie MSK, odsyłam was do tego zestawienia.

Szczęśliwego Nowego Roku 2022 !!!

Źródło: NASA, inf. własna