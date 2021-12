Jeśli dysponujecie drukarką z tak zwanym stałym zasilaniem na tusz i zastanawiacie się co na niej drukować, to być może przypadnie wam do gustu nasza propozycja. Zróbcie rodzinie, albo sobie prezent drukując kalendarz. I to nie byle jaki

Kalendarz, czy to ścienny, czy książkowy, zawsze był i jest dyżurnym prezentem świątecznym, który często jest ostatnią deską ratunku, gdy zawiodą inne pomysły i źródła gwiazdkowych upominków. Czasem to atrakcja, która nie koniecznie przypadnie obdarowanemu do gustu (szczególnie dotyczy to biznesowych kalendarzy książkowych), ale są też kalendarze, które prawie na pewno ucieszą. To kalendarze naścienne z obrazkami, wśród których szczególnie wdzięcznie prezentują się te związane z tematyką kosmiczną.

Jak wydrukować kalendarz?

Kalendarz możemy oczywiście zamówić w jednej z usług drukowania, które często oferują laby i sklepy fotograficzne. Zaletą takie rozwiązania jest możliwość samodzielnego zaprojektowania wyglądu (w granicach możliwości jakie narzuca dany sklep).

Przy odrobinie zaangażowania można jednak obyć się bez takiego wsparcia, a przy okazji zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie zlecenia. Potrzebna będzie tu jedynie drukarka atramentowa oraz dobry papier. Najlepiej foto, ale sporo zależy od tego co będziemy drukować.

Jeśli chcecie wydrukować jedynie siatkę dni, którą oferuje za darmo wiele witryn w sieci (wystarczy zadać zapytanie "kalendarz 2022 pdf"), to wystarczy monochromatyczne urządzenie jak drukarka laserowa czy jakakolwiek tania drukarka atramentowa. Jeśli drukujecie na zwykłym papierze najlepiej, by był to model z atramentami pigmentowymi. Atramenty barwnikowe jeśli mają zapewnić trwały wydruk powinny trafić na papier foto.



Karty z kalendarza NASA na 2022 rok

Z kolei kalendarz, w którym znajdzie się dużo obrazów i kart lepiej wydrukować na sprzęcie ze stałym zasilaniem w tusz. To nie tylko samodzielnie tworzone konstrukcje, ale też te wszystkie drukarki, które mają duże zasobniki z atramentem. Na benchmark.pl testowaliśmy zarówno drukarki tańsze (mimo upływu lat, kolejne ich wersje nie różnią się znacząco pod względem jakości druku) jak i te droższe drukarki foto. Jeśli dysponujecie modelem drukującym w formacie A3+, możliwości odpowiedniej aranżacji obrazów do wydruku na papierze dodatkowo rosną.

Na takich drukarkach druk 12 barwnych kart w formacie A4, całkowicie zadrukowanych, czy nawet większej ich liczby, nie nadwyręży znacząco naszych zasobów tuszu. Drukowanie kalendarza może być także pierwszym z zadań jakie postawicie tego typu drukarce, którą otrzymaliście, albo planujecie dać w prezencie. A przy okazji to niezła zabawa.

Kosmiczne kalendarze na rok 2022 do pobrania w formacie PDF

Z kosmicznych gotowych kalendarzy niestety wszystkie propozycje są angielskojęzyczne. Lecz dla miłośnika astronomii to przecież żaden problem. Szczególnie, że niedziela wypada w tym samym dniu także w kulturze angielskojęzycznej, podobnie jak kolejne fazy Księżyca. Trochę problemu może być ze świętami, ale zawsze można je sobie dopisać.

A może jako tło

Jeśli nie chcecie drukować kalendarza to pozostaje także inna możliwość. Po konwersji strony dla danego miesiąca do formatu graficznego można ustawić sobie go w tle na pulpicie komputera, a nawet wyświetlić w foto ramce. O ile ktoś was korzysta z takiego wynalazku. Jak dokonać konwersji? Na przykład wyświetlając stronę kalendarza PDF w trybie pełnoekranowym i wykonując zrzut ekranowy.

Źródło: inf. własna