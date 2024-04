“Milionerzy”: Co widzi prowadzący na swoim ekranie?

Huber Urbański podczas prowadzenia "Milionerów" widzi na swoim wyświetlaczu znacznie więcej niż pytanie i cztery możliwe odpowiedzi.

Twórcy youtube'owego kanału Millionaire1999 przygotowali wizualizację interfejsu oprogramowania, z którego przed laty korzystali twórcy amerykańskiej edycji "Who Wants to Be a Millionaire?".

Od tego czasu teleturniej ewoluował, a i organizatorzy lokalnych edycji mają lekką swobodę w modyfikowaniu jego zasad. W Polsce obowiązuje aktualnie odświeżona szata graficzna oraz inna liczba pytań i kół ratunkowych, ale - jak można zobaczyć na licznych materiałach zakulisowych - główne założenia interfejsu prowadzącego pozostają niezmienione.

Co widzi prowadzący "Milionerów" na swoim ekranie?

W chwili zadania pytania prowadzący widzi przed sobą mniej więcej taki panel:

"Milionerzy": ekran prowadzącego (fot. Millionaire1999 / YouTube)

Interfejs jest wypchany po brzegi różnymi elementami, dlatego je oznaczyłem i pokrótce opisałem:

Liczba pytań, które dzielą uczestnika od głównej wygranej.

Aktualna wygrana uczestnika. Kwota, którą uczestnik wygra po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Kwota gwarantowana, z którą uczestnik opuści studio po udzieleniu błędnej odpowiedzi. Kwota, którą uczestnik straci po udzieleniu błędnej odpowiedzi. Podstawowe informacje na temat uczestnika (m.in. imię, nazwisko i miasto pochodzenia) oraz znajomego znajdującego się na widowni.

Oglądając “Milionerów” zapewne niejednokrotnie zwróciliście uwagę, że Hubert Urbański jest w stanie błyskawicznie streścić aktualny stan gry czy wyciągnąć jakąś ciekawostkę na temat siedzącego przed nim uczestnika teleturnieju lub nawet towarzysza z widowni. Prowadzący nie musi jednak niczego kalkulować ani przywoływać z pamięci, bo komplet niezbędnych informacji ma zawsze podany na tacy.

Gdy uczestnik zaznaczy odpowiedź, na ekranie prowadzącego “Milionerów” pojawiają się dodatkowe informacje.

"Milionerzy": ekran prowadzącego (fot. Millionaire1999 / YouTube)

Zaznaczone elementy to:

Kwadracik, który podświetla się na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy udzielona przez uczestnika odpowiedź jest poprawna lub błędna. Ewentualny komunikat dla prowadzącego, że przed ujawnieniem odpowiedzi ma zapowiedzieć przerwę reklamową. Ciekawostki związane z pytaniem, które prowadzący może wykorzystać podczas rozmowy z uczestnikiem.

Interfejs przeznaczony dla widzów “Milionerów” przyzwyczaił nas do tego, że po ujawnieniu prawidłowej odpowiedzi na zielono podświetla się cała obejmująca ją ramka. W przypadku ekranu prowadzącego jest to symbolizowane przez niewielki kwadracik, prawdopodobnie po to, by mógł on trzymać w niepewności także osoby siedzące za jego plecami.

Co z kołami ratunkowymi? Skupmy się na "telefonie do przyjaciela", bo interfejs tego koła jest najbardziej rozbudowany.

"Milionerzy": ekran prowadzącego (fot. Millionaire1999 / YouTube)

Czas pozostały do zakończenia połączenia. Podstawowe informacje na temat "przyjaciela".

Podczas korzystania z “pytania do publiczności” na wyświetlaczu prowadzącego pojawia się po prostu wykres z wynikami głosowania.

I to w sumie tyle. I nie - w chwili zadania pytania prowadzący nie widzi na swoim ekranie prawidłowej odpowiedzi, co niweluje ryzyko choćby nieświadomego zasugerowania jej uczestnikowi. Dodatkowo w niektórych krajach prowadzący noszą okulary, od których nieprzeznaczone dla uczestnika informacje mogłyby się odbić. Odpowiedź jest weryfikowana dopiero po jej zaznaczeniu lub rezygnacji w gry.