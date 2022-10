Podczas Minecraft Live 2022 zapowiedziano mnóstwo nowości, które ucieszą fanów gry Minecraft. Wiemy, co pojawi się w patchu 1.20 i który mob zyskał największe uznanie wśród głosujących.

Minecraft 1.20 - jakie nowości przyniesie patch?

Wczoraj wieczorem odbył się zapowiadany miesiąc wcześniej event Minecraft Live 2022. Mojang wraz z Microsoftem przygotowali dla fanów gry kilka ciekawych zapowiedzi związanych z marką. Między innymi pojawiły się informacje o zmianach, jakie przyniesie patch 1.20 w Minecraft.

Zapowiedziano między innymi nowe skórki graczy, czyli Makene, Efe, Noor, Ari, Sunny, Zuri oraz Kai. W grze pojawią się też wielbłądy, które będą pozwalały przemieszczać się dwóm osobom. Będą na tyle wysokie, że żaden wrogi mob nie będzie mógł dosięgnąć siedzącego na nich gracza.

W wersji 1.20 pojawią się też wiszące znaki oraz nowe półki na książki, w których będzie można przechowywać w tym samym momencie do 6 tomów. Ciekawą nowością będą bambusowe bloki, które będzie można wykorzystać do budowania, ale też do skonstruowania tratwy. Oczywiście to nie wszystko - Mojang nie ujawnił wczoraj wszystkich nadchodzących zmian, zatem na dalsze informacje trzeba będzie jeszcze poczekać.

Mob Vote 2022 - kto zwyciężył w głosowaniu?

Użytkownicy mogli oddać głos na jednego z trzech mobów: Sniffera, Rascala i Tuff Golema. Zwycięzcą został Sniffer, którego jajo można znaleźć w podwodnych ruinach, a następnie pomóc mu się wykluć. Razem z nim w grze będą pojawiać się unikatowe rośliny.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami, głos na niego oddało 55,1% głosujących. Na drugim miejscu znalazł się Rascal, z wynikiem 27,7%.

Minecraft Live 2022 - transmisja z wydarzenia

Krótkie podsumowanie wydarzenia możecie obejrzeć poniżej:

Natomiast transmisja całego eventu znajduje się tutaj:

Źródło: youtube, minecraft.net