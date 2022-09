Współpraca BBC Earth i Minecraft zaowocowała stworzeniem pięciu darmowych światów, opartych na nowym serialu dokumentalnym Frozen Planet II. Gracze mogą je odkrywać jako zwierzęta, takie jak pingwin, trzmiel i niedźwiedź polarny. Jak prezentuje się Frozen Planet II?

Minecraft bawi i uczy

W Minecraft wszystko jest możliwe - gracze wybudowali już w nim kwazar oraz ogromne miasto Greenfield. Do uniwersum została też przeniesiona cała mapa Danii. Dlaczego by zatem miało nie być możliwości, by wcielić się pingwina czy niedźwiedzia polarnego i sprawdzić, jak wyglądają lodowe równiny? Dzięki współpracy z BBC Earth jest to możliwe, aczkolwiek trudne:

Środowisko bez drzew, pełne gęstego lodu i stale zamarzającej wody... próba zbudowania dobrze prosperującej bazy w tym biomie jest trudna nawet w trybie pokojowym. Teraz wyobraź sobie, że jesteś jednym z prawdziwych stworzeń, które nazywają takie mroźne środowisko swoim domem. Jak by to było? Jak byś przeżył? Jakie wyzwania możesz napotkać?

Nowe DLC Frozen Planet II od zespołów Minecraft: Education Edition i BBC Earth pozwoli graczom osobiście doświadczyć mroźnych krajobrazów oczami żyjących tam stworzeń. Zawartość była inspirowana historiami z Frozen Planet II, nowej serii z działu historii naturalnej BBC Studios.

Zbadaj życie zwierząt od podszewki

Na ten moment dostępna jest pierwsza mapa, w której eksploruje się kriosferę, wcielając się w niedźwiedzia polarnego, orkę i trzmiela lapońskiego:

Zanurz się w lodowatej wodzie i dowiedz się, jak orki polują jako stado na swoją zdobycz, grając jako głowa rodu. Wznieś się w przestworza jako specjalny lapoński trzmiel i odkryj, jak te odporne stworzenia zbierają nektar w tak surowym krajobrazie. Możesz nawet wcielić się w niedźwiedzia polarnego chroniącego swoje młode na połaciach grubego lodu!

Twórcy zapowiadają, że gracze będą mogli osobiście doświadczyć wyzwań związanych z ocieplającym się klimatem i dowiedzieć się, jak każde ze zwierząt musi się do nich dostosować. Na kolejnych czterech darmowych mapach pojawią się pokryte śniegiem lasy, zamarznięte szczyty i rozległe lodowe kontynenty, a także nowe stworzenia. Będzie można zagrać np. jako mors i zjeżdżać po śliskich zboczach lub jako pingwin.

Kiedy pojawią się kolejne mapy?

Pierwszy świat jest już dostępny w Minecraft Marketplace, kolejne dodatki będą pojawiać się co tydzień. Co ważne, Frozen Planet II wymaga najnowszej wersji gry Minecraft: Bedrock Edition lub Minecraft: Education Edition.

Źródło: minecraft.net