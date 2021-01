Wydawało się, że Minecraft Earth ma niemal wszystko, aby odnieść mniejszy lub większy, ale jednak sukces. Nic z tego nie wyszło i cały projekt powoli będzie grzebany.

Przygoda z Minecraft Earth zakończy się już 30 czerwca

Z okazji 10-lecia serii Minecraft przygotowano kilka atrakcji, między innymi zapowiedź wspomnianego Minecraft Earth. Ostatecznie do premiery doszło kilka miesięcy później i chociaż wydawało się, że projekt ma pewien potencjał, to rynek i gracze bardzo szybko dokonali weryfikacji. Dość bolesnej dla twórców.

Oficjalnie ogłoszono, że planowane jest zakończenie wsparcia dla Minecraft Earth. Co więcej, nastąpi to już w czerwcu. Gra zniknie zatem po około pół roku obecności na rynku. Na niekorzyść twórców bez wątpienia podziałała pandemia, która uniemożliwiła swobodne przemieszczanie się, a to tutaj istotna część zabawy.

„Minecraft Earth został zaprojektowany z myślą o swobodnym przemieszczaniu się i zabawie opartej na współpracy - dwóch rzeczach, które okazały się prawie niemożliwe w obecnej sytuacji na świecie. W rezultacie podjęliśmy trudną decyzję o ponownym oddelegowaniu naszych zespołów do innych projektów, które zapewniają treści społeczności Minecraft i o zakończeniu wsparcia dla Minecraft Earth w czerwcu 2021 roku.”

Minecraft Earth z ostatnią aktualizacją

Dla tych, którzy jednak się przy Minecraft Earth bawią przewidziano ostatnią, sporą aktualizację, która ma uprzyjemnić pozostałe miesiące. Chociażby z racji usunięcia mikropłatności czy zmniejszenia wymagań czasowych związanych z wytwarzaniem przedmiotów.

Osoby, które wydawały tu swoje pieniądze na zakupy (niezależnie od kwoty) otrzymają w ramach rekompensaty grę Minecraft Bedrock Edition.

Sprawdzaliście Minecraft Earth na swoich smartfonach? Jak sądzicie, co jest głównym powodem faktu, iż nie udało się powtórzyć sukcesu chociażby Pokemon Go? Pandemia, a może jednak formuła zabawy?

Źródło: minecraft.net

